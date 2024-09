A látogatók számára 2015. szeptemberében átadott Vinarium kilátótorony igazi sikertörténetnek számít Lendván, hiszen megnyitása óta jelentősen megnőtt a turisták száma a muravidéki városban. Az 53,5 méter magas torony optimális helyen épült fel, így a zárt, üvegezett kilátószintjéről, illetve a nyitott, szabadtéri tetőteréről nemcsak a pannon síkságnak is nevezett muravidéki táj látható át, de a a szomszédos Magyarországra, Horvátországra és Ausztriára is remek kilátás nyílik. Az európai uniós támogatással megépített torony emellett rendelkezik kiállítóteremmel, illetve kiszolgáló egységekkel is, 2022-ben pedig a közvetlen szomszédságában egy drótkötélpályát is kialakítottak.

A kilenc éve átadott Vinarium kilátótorony Fotó: Gyuricza Ferenc

Az évfordulós ünnepségeket az üzemeltető Lendva Várja Önt! Turisztikai Szövetség rendszerint a szórakoztatásnak szenteli, de a jubileum a számvetésre is lehetőséget teremt. Bánutai Éva Mária elnök és Magyar János polgármester elmondták: a torony a megnyitása óta évről évre egyre több látogatót vonz. Eddig 680 ezer vendégük volt, az idei jegyvásárlók száma pedig már a 48 ezer főt is meghaladta. Hasonló adatok jellemzik a Zipline, azaz a drótkötélpálya működését is, itt a nyitási évhez képest 13 százalékos növekedés mutatkozik a szolgáltatás igénybe vevőinek számában.

A turisztikai szövetség a várossal közösen további fejlesztéseket tervez a Vinarium szolgáltatásainak bővítése érdekében. Felmerült egy étterem kialakítása, amely külön épületben kapna helyet, mivel a torony a viszonylag kis alapterülete miatt arra nem alkalmas. Ennek a projektnek előkészítése már szintén elkezdődött Lendván.