Horváth Rita irodavezető elmondta, a vármegyei civil szolgáltató központ idén is tervezi Az év zalai adományozója díj átadását, amelyre november 7-én kerül sor. Az elismerésre a vállalkozók által támogatott civil szervezetek tehetnek ajánlást október 28-ig, s idén először közönségszavazást is kezdeményeznek. A központ a szociális munka napja kapcsán is várja a civilek ajánlásait november 4-ig, az ünnepséget november 12-én rendezik meg.

A Tekerj a szívedért! egészségmegőrző akcióról Vidovicsné Bene Erzsébet, a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület egyik vezetője szólt. A kerékpáros napot szeptember 28-án, azaz most szombaton tartják, ekkor a zalaegerszegi Dísz térről Zalacsébig bicikliznek a résztvevők. Az országos akcióhoz még az erdélyi Barót is csatlakozik, mondta az egyesület tisztségviselője. Aznap a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett zalaegerszegi intézetében szív napi előadásokon, méréseken, gyakorlati bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők.

Az Idősek hónapja programjairól dr. Kocsis Gyula, az „Életet az Éveknek” zalai szervezete vezetője beszélt, a részletes programot még többször ismertetik. A Babagyász világnapjához Zalaegerszeg is csatlakozik, mondta Bognárné Bengő Hajnalka, a „Korán érkeztem” Közhasznú Egyesület vezetője. Az elvesztett babákra október 15-én a zalaegerszegi kertvárosi templomnál, a Szt. József Közösségi Házban emlékezhetnek a veszteséget átélők. A középiskolásoknak készült úgynevezett civil társasjátékról Ács-Darabos Noémi, a Zalai Civil Életért KHE projektkoordinátora szólt, a könyvelők október 24-én kezdődő országos online képzését Kiss Gabriella, a Civil Szervezeteket Könyvelők Egyesülete tisztségviselője vázolta. A civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok pontos ismerete, a gazdálkodás szabályainak betartása, illetve annak segítése fontos támogató tevékenység. A zalaegerszegi Göcseji Tudásközpontban elérhető szakkörök, foglalkozások, tematikus napok programjairól Nikitscher Bernadette, a Göcseji Kézműves Egyesület vezetője adott tájékoztatást.