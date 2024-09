Bár Marco Enrico Bossi olasz zeneszerző „a-moll Opus 100” orgonaversenye valódi remekmű, az 1895-ben írott háromtételes zenekari darab nem tartozik a zeneirodalom legismertebb művei közé. A bécsi és lipcsei zeneakadémián is orgonát tanító művész választása ezért is esett e különleges és ritkán hallható darabra, mely a zalaegerszegi szimfonikusok kíséretében a hangverseny mintegy felét teszi ki. A ritkán hallható zenekari produkció mellett szóló orgonadarabok is felcsendülnek, így a közönség többek között Robert Schumann, Horatio Parker, Mendelssohn, valamint Antalffy-Zsiross Dezső műveit is hallhatja Nauratyill Zita előadásában.

A Zalaegerszegi Nemzetközi Orgonahét vasárnap a Református Egyházközségben folytatódott. Balról jobbra Vörös Ádám, a Győri Filharmonikus Zenekar trombitaművésze, Mátyás István és Ablonczy Bertalan, a bécsi Domonkos templom orgonistája. A sorozatban Nauratyill Zita pénteken a zsinagógában lép fel

Fotó: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

Nauratyill Zita mindig szívesen tér vissza Magyarországra

Az első, 2018-ban megrendezett Zalaegerszegi Nemzetközi Orgonahéten Nauratyill Zita nem tudott részt venni, akkor ugyanis Párizsban élt és koncertezett. Örül, hogy a mostani rendezvénynek részese lehet.

- A zalaegerszegi szimfonikusokkal eddig egyszer játszottam, akkor zongoraművészként, ezúttal orgonistaként lépek színpadra a zenekarral. Több mint tizenöt éve kerültem el Zalaegerszegről - folytatta a művész – ám szülővárosomban többször koncerteztem azóta. Nagyon jó érzés hazajárni Magyarországra, jövő hónapban például Budapesten, a Művészetek Palotájában adok szóló orgonaversenyt, ám viszonylag ritkán játszom itthon, legtöbbször külföldön hallhat a közönség.

Érdeklődésünkre Zita elmondta, hogy világszerte számos helyen szerveznek nívós orgonafesztiválokat, hasonló rendezvényen fellépett már Németországban és Ausztriában, legutóbb a norvég Bergenben játszott, ahol nagyszabású program keretében három hónapon át várják orgonakoncertek az érdeklődőket. A zalaegerszegi sorozat is egyedülálló, hiszen hat használható sípos orgonája van a városnak, ez a település méreteit is figyelembe véve valóban kuriózum.

Budapesten, Bécsben, Párizsban és Lipcsében tanult a zalaegerszegi orgonaművész

Bár a Zalaegerszegről indult muzsikus kezdetben zongoristának készült, zongoraművész diplomája is van, ma már életét a hangszerek királynője, az orgona tölti ki.

Tanulmányait a budapesti Zeneakadémián kezdte, majd Bécsben, Párizsban és Lipcsében tökéletesítette tudását. Mindkét hangszere meghatározó számára, egyfajta több lábon állást is jelent ez a zenei életben, s némileg a hangszerek ki is egészítik egymást.

Kérdésünkre elmondta, hogy testvérével, Nauratyill Eszter hegedűművésszel szívesen zenél együtt, főleg zongora-hegedű formációban, bár nagyon nehéz megfelelő időpontot egyeztetni.

- Az első zalaegerszegi fesztiválon szerettünk volna együtt fellépni, ám sajnos külföldi koncertkötelezettségeim miatt akkor ez nem sikerült, remélem, hogy a következőn erre is sor kerülhet – felelte mosolyogva Zita.