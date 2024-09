Tanévnyitó 1 órája

Nagykanizsai Javítóintézet: Ismét a szakmai normáknak megfelelően működik az intézmény

Tanévnyitó ünnepségre voltunk hivatalosak, nem is akárhova. Az elmúlt két évben nem sokat lehetett hallani a Nagykanizsai Javítóintézet belső életéről, ami talán nem is véletlen, hiszen az azt megelőző időszakban több olyan történet is napvilágot látott, ami nem vetett jó fényt az intézményre. Kíváncsiak voltunk, mi változott?

Pásztor András Pásztor András

Tanévnyitó a Nagykanizsai Javítóintézetben. A fiatalok számára a legfontosabb cél a nyolc osztály megszerzése, illetve a szakmaszerzés Fotó: Fotók: Szakony Attila

A Nagykanizsai Javítóintézet tanévnyitó ünnepsége - a külsőségeket tekintve - szinte semmiben sem különbözőtt egy általános vagy középiskolai évnyitótól, a diákok verseket szavaltak, majd az igazgató mondott beszédet. Ez esetben az intézmény leköszönő vezetője, Juhász Péter Pál szólt a büntetésüket töltő fiatalokhoz. Mint mondta: az erkölcsi fejlődés nem a kényelmes és önelégült időkben, hanem a megpróbáltatások és zűrzavarok során jön létre. Az igazgató Gerald Ford amerikai elnök életútját hozta példaként, aki bántalmazó családban nőtt fel, de ez az örökség nem hátráltatta, sokkal inkább erőt merített belőle. Így fordulhatott elő, hogy előbb a cserkészmozgalomban a legmagasabb tisztségig vitte, majd a középiskolai focicsapat vezetőjeként állami bajnokságot nyert, végül a Yale Egyetemen jogot tanult. A Nagykanizsai Javítóintézet leköszönő igazgatója, Juhász Péter Pál és az új megbízott igazgató, Vajkó Szilvia

Fotó: Szakony Attila Erkölcsi fejlődés a Nagykanizsai Javítóintézetben - Gerald Ford akkor lett elnük, amikor Richard Nixon lemondott hivataláról a Watergate-botrány miatt - folytatta Juhász Péter Pál, s hozzátette: az új elnök egyik első intézkedése az volt, hogy amnesztiában részesítette elődjét, így mutatva meg azt az erkölcsi magasságot, amit képviselt hivatali ideje során. - Ti egy utolsó utáni esélyt kaptatok arra, hogy fejlődjetek, mind erkölcsileg, mind pedig a megszerzett tudás terén - fordult a fiatalokhoz az igazgató, aki jelezte, többen a 8. osztály befejezésével, páran pedig valamilyen szakma kitanulásával töltik majd a tanévet. A tanévnyitót követően a leköszönő igazgató rövid tájékoztató keretében számolt be az elmúlt két év szakmai fejlődéséről. Mint felidézte: a fenntartó 2022 végén bízta meg őt a nagykanizsai intézmény vezetésével, miközben ezzel párhuzamosan a budapesti javítóintézet irányítását is ellátta. Új keretszabályok a saját szabályok helyett - Amikor idekerültem, azt tapasztaltam, hogy korábban nem volt megfelelő szakmai vezetés, az itt dolgozó kollégákat nem készítették fel kellőképpen, ezért sokan a saját tapasztalataik, meggyőződésük szerint végezték a munkájukat - szögezte le az igazgató, aki azt sem rejtette véka alá, hogy előfordultak szabálysértések, s hogy sok esetben a büntetésüket töltő fiatalok saját szabályrendszerben éltek. - Új keretszabályokat alakítottunk ki, melynek betartását a fiataloktól és a kollégáktól is megköveteltük, közben ezzel párhuzamosan elkezdődött az itt dolgozó munkatársak képzése, például a kriminálpedagógia terén. Ma már azt mondhatom, hogy a Nagykanizsai Javítóintézet működése megfelel az elvárásoknak, éppen ezért arra kértem a fenntartót, hogy megbízatásomat vonja vissza és nevezze ki utódomat Vajkó Szilvia személyében.

Az új megbízott igazgató elmondta: tovább szeretné erősíteni a dolgozók szakmai képzését, hiszen a Nagykanizsai Javítóintézet továbbra is gyermekvédelmi intézményként fog működni. Emellett jó pár hagyományt szeretnének meghonosítani, ilyen többek között a tanévnyitó ünnepség is.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!