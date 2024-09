A szüret nem csak a munkáról szól. Végeztével – hagyományaikhoz híven – ünnepelnek az emberek. Kialakultak jellemző népi, szüreti szokások, melyeket egy-egy programsorozat részeként át is élhetünk. A kisbíró a szüreti felvonulás vezére, az ő feladata, hogy jó hangulatúvá tegye a mulatságot mondókáival, hangos vezényszavaival. Sok helyen még most is találkozhatunk kikiáltott kisbíróval a szüreti mulatságokon.