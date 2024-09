- Ray Cooney szinte házi szerzőnek számít a színházunkban, számos darabját játszottuk már a közönségünk megelégedésérére - mondta az előadás rendezője, a színház igazgatója, a Jászai-díjas Besenczi Árpád. - Ez esetben is fergeteges vígjátékra számíthatnak a nézők, ami hétköznapi alapszituációt mutat be. A szerelmes taxisofőr egy baleset folytán időérzékelési zavarba kerül, amiből számos bonyodalom következik, amibe a szomszédok, a rendőrök és a hölgyek is bekapcsolódnak. Hősünk a kettős élet miatti füllentések sorozatába belegabalyodva csetlik-botlik. Ugyanis John Smithről, erről a londoni átlagemberről elképesztő titkok kerülnek napvilágra. A pompás vígjátéki helyzetek komoly koncentrációt igényelnek a színészektől, ráadásul egy díszletben két helyszínt jelenítünk meg, ami külön izgalmassá teszi a feladatot. Úgy látom, a színészek szeretik ezt a munkát, élvezik a szituációkat. Ebben a darabban a verbális poénok, azaz a szöveg humora is jelentős szerepet kap - hívta fel a figyelmünket Besenczi Árpád, aki az egyik felügyelőt alakítja a Páratlan párosban.

Dura Veronika és Helvaci Ersan David a Hevesi-színház színpadán

Vígjátéki bonyodalmak a Hevesi-színházban

A taxisofőr szerepében Mihály Pétert láthatjuk, partnereit Támadi Anita (Mary) és Dura Veronika (Barbara) alakítja. A további szerepekben a rendező-direktor mellett a Jászai-díjas Kiss Ernő, Szakály Aurél, Helvaci Ersan David és Farkas Gergő lép színpadra. A díszlet Mészáros Tibor munkája, a jelmezeket Szőke Julianna tervezte. A premier szeptember 27-én, pénteken este hét órakor kezdődik, a bemutatót hagyományosan fehér asztalos közönségtalálkozó követi.

Szereplők: