Amint Balaicz Zoltán polgármester a Zeginfóban is közzétette, elindíthatta az önkormányzat a 8,5 milliárd forint keretösszegű TOP Plusz programot, mely meghatározza a város főbb fejlesztéseit 2027-ig. A programnak aktualizálták az elemeit és keretösszegét.

A Bazitai Óvoda újjáépítésére már el is nyerték a támogatást, akárcsak a Ságodi Óvoda felújítására, három orvosi rendelő (Kölcsey u. 11., Mátyás király u. 16., Gazdaság u. 21.) felújítására, valamint a Zalaegerszeget Teskánddal összekötő kerékpárút megépítésére.

A zalaegerszegi önkormányzat beadta a TOP Plusz pályázatot egy négy évszakos, fedett, fűthető, egész évben használható gyermekjátszóház építésére, a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztésére, a páterdombi és a kaszaházai közösségi tér kialakítására, a Logisztikai Ipari Park közműfejlesztésére, valamint turisztikai célú, 20 méter magas kilátók építésére a bozsoki és ebergényi túraútvonal mentén. A TOP Plusz forrásaiból tervezik mindezen túl a Tipegő Bölcsőde, az Űrhajós utcai Óvoda és a Napsugár Óvoda, valamint az Ady-iskola régi szárnyának felújítását. Szintén a 2027-ig megvalósítandó célok között szerepel az egységes intézményi energetikai irányítási rendszer kiépítése, az északi ipari park infrastrukturális fejlesztése, új üzemcsarnok építése, továbbá kulturális és helytörténeti programok szervezése.

Az önkormányzat második alkalommal írt ki pályázatot a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az első kiírásra senki sem jelentkezett. Míg nem találnak szakembert, helyettesítő orvos – dr. Szél Szilvia – látja el a feladatokat.

Balaicz Zoltán a Zeginfóban beszámolt arról is, hogy a 2010-es évek első felében válságos helyzetbe került Zalaegerszeg nagy múltú, magyar bajnoki címet is szerzett futballcsapata, a ZTE FC. A helyzet megoldására 2014-ben a kisebbségi tulajdonos önkormányzat és az új tulajdonos, Végh Gábor magánbefektető tárgyalásokat kezdett, és tíz esztendőre szóló együttműködési megállapodás született. Az új többségi tulajdonos a vállalásait teljesítette, sőt, túl is teljesítette, közölte a polgármester. 2024-ben a szerződés lejár, ugyanakkor mindkét fél kifejezte szándékát a hosszabbításra. A közgyűlés elfogadta a javaslatot, így a 2025. január 1-től 2034. december 31-ig terjedő időszakra újabb együttműködési megállapodás született. A felek közös célként rögzítették, hogy a ZTE FC lehetőség szerint maradjon bent az NB I-ben. A ZTE vállalja minimum 10, utánpótlás korosztályú fiú és minimum 5 lány csapat indítását, ha az MLSZ versenyrendszere ezt megköveteli. Az önkormányzat évente 165 millió forint fix összegű támogatást nyújt a ZTE FC Zrt.-nek 10 éven át, 2025-től.