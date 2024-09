Az Erdők Hete rendezvénysorozat keretein belül idén is lesznek óvodás és iskolás csoportoknak szóló programok, de a szervezők a családokat is igyekeznek megszólítani. Emellett vezetett tematikus és szakmai túrákra, erdei vasutas utazásra is jelentkezhetnek az érdeklődők.

Az Erdők hete egyik programhelyszíne a budafapusztai arborétum lesz

Fotó: Győrffy István

Gombaismereti túra

Az Erdők hete programjának egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért eseménye az a gombaismereti túra, amit rendszerint a Vas vármegyei Magyarszombatfa térségében, az úgynevezett haricsai rakodótól indulva szervez még évről évre a Zalaerdő Zrt. A három-négy órás program során a résztvevők nemcsak a fontosabb ehető és mérgező gombákkal ismerkedhetnek, de arra is választ kapnak, hogy milyen szerepet töltenek be a gombák az erdők életében. Ezt a programot idén október 5-én, szombaton rendezik meg, elsősorban felnőttek számára.

Gyermekprogramok

Gyermekcsoportokat több helyütt is várnak a vármegyében. Az obornaki Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolától induló program során az erdei iskola szomszédságában létesített erdei tanösvényt tekinthetik meg a résztvevők, így bemutatva számukra az erdei életközösséget, különös tekintettel a területen található növény- és állatvilágra. Rossz idő esetén az erdei iskola tantermében vetített képes ismeretterjesztő előadás, trófeabemutató és kézműves foglalkozás váltja ki a túrát. A lenti parkerdőben az erdő csodálatos élővilágával és a fenntartható erdőgazdálkodásért dolgozó erdészek munkájával ismerkedhetnek a gyerekek, a Zalacsány melletti Körtvélyesi tanösvényen pedig az erdei életközösségeket mutatják be számukra az erdészek. Lesz továbbá vezetett túra a Zalaegerszeg melletti Alsóerdőn, a nagykanizsai Csónakázó-tó közelében található Madárerdő tanösvényen, a bajcsai csemetekertben, valamint a zalakarosi parkerdőben is. A túrákon való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges.

Ugyancsak előzetes jelentkezés alapján szervezi meg október 3-án a Zalaerdő Zrt. azt az erdei vasutas programot, amely során Lentiből indulva a zajdai erdőtömböt látogatják meg a résztvevők, de a kirándulás tartalmaz gombaszedést, vadmegfigyelést, illetve az erdei életközösség és a fenntartható erdőgazdálkodás bemutatását célzó előadást is.