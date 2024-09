Az akadályversenyszerű túra kiinduló pontja és végállomása ezúttal is a Petőfi utcában található népi építészeti emlék környezetre volt, ahol a visszaérkező csapatokat nemcsak feladatok, de vacsora is várta. A szervező egyesület elnöke, Komáromi István szerint ez lehetőséget kínál a közéletről, a civilek és a város kapcsolatáról szóló beszélgetésre is.

- Az első városismereti túrát annak idején azért szerveztük meg, hogy a résztvevőknek megmutassuk Zalalövő értékeit, épített emlékeit, természeti környezetét – mondta Komáromi István. – A feladatok egy része is ehhez kapcsolódik, emellett játékos ügyességi próbatételek elő állítjuk a résztvevőket. A túra útvonalát minden alkalommal másfelé jelöljük ki, most a Borostyán-tó irányába hat kilométeres táv várt a csapatokra.

Komáromi István hozzátette, minden évben vannak partner civil szervezeteik, akik közreműködnek a feladatok összeállításában. Ezúttal a Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület és a helyi önkéntes tűzoltó egyesület csatlakozott, így a feladatok egy része értelemszerűen a tűzoltósághoz kapcsolódott. Emellett gyógynövény- és gombaismerettel kapcsolatos állomások, horgászattal és a Borostyán-tóval kapcsolatos kérdések, valamint a zalamindszenti városrészhez kapcsolódó kvíz várt a résztvevőkre.

- Számunkra a légpuskalövészet volt a legnehezebb feladat, abban nem is teljesítettünk jól – mondta Kovácsné Rujsz Katalin, a Zala-Parti Csapat tagja. – A családtagokkal minden éven részt veszünk ezen a túrán, hiszen jó programnak, hasznos időtöltésnek tartjuk, most is nagyon jól éreztük magunkat.