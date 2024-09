Egy rajongó beszélt kedvenc együtteséről 1 órája

Mi lehetett a Beatles titka? Ki volt a felelős a felbomlásáért?

Come together, Help!, Here Comes the Sun She Loves You...néhány a The Beatles slágerei közül. A gombafejűek – sokan csak így nevezték minden idők legnagyobb és a 20. század messze legsikeresebb fiúzenekarát.

Kovács Zsolt Beatles-rajongó volt a rendezvény műsorvezetője Lentiben Fotó: Korosa Titanilla

Az angliai zenészek a semmiből jöttek és rögös út vezetett popzene trónjáig, ahol aztán évtizedeket töltöttek el úgy, hogy senki még csak megközelíteni sem volt képes őket. A banda karrierjét aztán magánéleti, személyes konfliktusok tépázták, ami 1970-ben a The Beatles feloszlásához vezetett. A zenekar legendáját, utolsó éveit, időszakát vette górcső alá Lentiben, a városi könyvtár rendezvényén Kovács Zsolt helyi Beatles-rajongó. – A zenekar számomra legérdekesebb időszakát választottam témának – mondta. – Sokat változott a stílusuk erre a korszakra, változatos műfajokban próbálhatták ki magukat. Ez szerintem annak is volt köszönhető, hogy menedzserük, Brian Epstein halála után Paul McCartney vette át a zenekar kreatív irányítói szerepét és szeretett kísérletezni. Az elemzett időszakból a kedvenc lemezem az utolsóként felvett Abbey Road, úgy gondolom, ekkor volt a zenekar a kreativitás abszolút csúcsán, a legjobb zenék erre készültek. Teljesen kortalan, bár ez szinte az összes albumukra elmondható. Fotó: Korosa Titanilla Kovács Zsolt szerint a Beatles titka, hogy egy különös véletlen folytán három hihetetlenül tehetséges dalszerző - Paul McCartney, John Lennon és George Harrison – találkozott össze az 1950-es évek végén Liverpoolban, akik néhány év múlva Ringo Starr -ral kiegészülve a hangszeres tudásukat is tökélyre fejlesztették. Hozzátette, hogy Paul és Ringo ma is aktívak, új albumokat adnak ki és turnéznak is, ezzel folytatva a Beatles történetét. Zeneszámaik pedig máig hatnak a közönségre. A másfél órás előadás során számos ismert vagy inkább kevésbé ismert információval gazdagodhatott a közönség a zenekarról és annak felbomlásáról, illetve arról, hogy milyen okok vezettek el odáig. Ki volt a felelős? Talán John Lennon múzsája, szerelme, Yoko Ono? Vagy a McCartney és Lennon közti ellentét? Menedzserük halála? Elhangzott, hogy mikor a Beatles 1963-64-ben meghódította a világot, ebben hatalmas szerepe volt az élő fellépéseiknek, addig nem látott jelenetekkel és tömeghisztériával. Csakhogy a Beatle-mániának óriási ára volt: a gyakorlatilag három évig szüntelenül turnézó zenekar felvett közben öt lemezt és csinált még két filmet is, és a hatvanas évek közepére ez az irdatlan tempó kis híján felemésztette a zenekart. Menedzserük, Brian Epstein persze további jövedelmező turnékra küldte volna őket, de a tagok egyre inkább a stúdiómunkát preferálták a koncertezéssel szemben, s lettek stúdiózenekar 1967-ben. Ebben az évben halt meg Epstein.

Kovács Zsolt a Lentiben tartott előadáson Fotó: Korosa Titanilla 1969-ben vették fel utolsó valóban közös albumukat, az Abbey Roadot (bár 1970-ben több, korábban felvett számot dolgoztak át és jelentettek meg a Let It Be lemezen), 1970-ben hivatalosan is feloszlottak és Lennon 1980-as halálával az újraegyesülés minden reménye elveszett. Az együttes felbomlásáról minden rajongónak megvan a maga teóriája – Kovács Zsolt szerint. Az összejövetel végén ezt a témát boncolgatta az előadó a közönség tagjaival.

