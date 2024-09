A rendezvényen Cser György kisbíró kidobolta a részletes programot, majd Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelent ünneplőket. Beszédében elmondta: jó látni, hogy a városrészben ilyen sokan összegyűlnek a felvonulásra, ez azt jelenti, hogy fontos számukra a tradíciók őrzése és továbbadása a következő generációnak. Példaként tekinthetnek rá a vármegyében élők is, hiszen a palini szervezők ismét kitettek magukért, a mezőgazdasági évadzáró program örök élmény marad.

Hintókkal indult a palini szüreti felvonulás a sportpályáról az Alkotmány úton

Fotó: Szakony Attila

– A közösségünknek, a fiataloknak szüksége van ilyen rendezvényekre, melyen baráti beszélgetések közepette együtt lehetnek – vette át a szót Kuti László, a szervező Palini Sport- és Kulturális Egyesület elnöke. – Jól ismerjük a mai állapotokat, a rohanó és internet vezérelte világunkban csak nagyon kevés közösség működik jól. Itt viszont van egy fajta láthatatlan kohézió, ami összetartja a társaságokat. Az is kellemes meglepetés, hogy egy palini lovardából nyolc, feldíszített lovas érkezett a felvonulásra. A traktorok pótkocsijai megteltek, de még hintókat is láthatott a városrész apraja-nagyja. A szüret után a Förhénc-hegyen a gazdák is bizakodnak, hiszen szép termés kerülhetett a hordókba.

A rendezvényen fellépett a Palini Nyugdíjas Nótakör és az iskolásokból álló palini Gyöngyvirág tánccsoport Horváth Eszter néptáncos vezetésével.

A vármegye több pontján rendeztek szüreti felvonulásokat, így Zalakarosban és Felsőrajkon is a paliniakhoz hasonló küldetéstudattal.