Mióta Nagykanizsán megnyílt a Dunántúl első kerékpáros múzeuma, se szeri, se száma a látogatóknak. Az iskolai csoportok mellett a kerékpározás iránt érdeklődők is szívesen fedezik fel a közel 270 négyzetméteren elterülő, a biciklizés, illetve a magyar kerékpárgyártás történetét is bemutató szentélyt. A minap - akkor már negyedszerre - lapunk munkatársait is körbevezette Dene Tibor, a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség (KOKSZ) elnöke. A múzeumban természetesen még számos egyéb érdekesség is látható, a versenykerékpároknak külön sarkot rendeztek be, de több fotópontot is kialakítottak, illetve a gyerekek legnagyobb örömére egy csengőfal is készült, amelyen kerékpárra szerelhető csengőket és dudákat lehet megszólaltatni. múzeum csinosítása, a kiállítási anyag bővítése természetesen nem fejeződött be, mert ahogy Albert Einstein is megfogalmazta: "Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod."