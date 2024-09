A Kanizsai Kulturális Központ, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület és új belépőként a nagykanizsai Kultúrával a Fiatalokért Egyesület közös szervezésében megvalósuló esemény megnyitóját az Erzsébet-téri nagyszínpadon tartották. Előbb Cser György kisbíró kidobolta a részletes programot. Majd Balogh László polgármester szólt a látogatókhoz. Elmondta: bár jelenleg nem a legjobb időjárásban nyílik meg a fesztivál, viszont a múltban a gasztronómiai seregszemle bizonyította az erejét. Előfordult például 2006-ban, hogy Guinness-rekordot állított fel Nagykanizsa 2331 tál dödöllével.

Felhős ég alatt felhőtlen programok

– Az időjárással nem lehet mit kezdeni, de a szervezők összehangolt munkájának köszönhetően a legjobbat hozzuk ki a fesztiválból – folytatta. – Ugyan felhős az ég, de a felhőtlen kikapcsolódás adott, csak jó melegen fel kell öltözni. Büszkék lehetünk a nagykanizsai dödöllére, hiszen ez a recept unikális, az alapanyagok mellett szívvel-lélekkel készül. Ebben az ételben ötvöződik az identitás, a tradíció és a kreativitás. Egyszerűségében a legnagyszerűbb étel.

Pénteken 21.45-kor lesz a tűzijáték az Erzsébet-téren

A szervezők a Facebook-oldalukon keresztül kommunikálnak a közönséggel és a látogatókkal. A hideg, esős és szeles időjárás miatt úgy döntöttek, hogy a "TUXERA" kis színpad programjai pénteken és szombaton egyaránt a Medgyaszay Házba költöznek át. A pénteki Nilfisk nagyszínpadra tervezett koncertek és fellépések változatlanul az Erzsébet-téren lesznek. Az eredeti programhoz képest szintén változás, hogy pénteken 21.45-kor tartják a tűzijátékot a téren. A szombatra tervezett szüreti felvonulás azonban az időjárás miatt elmarad. Viszont szombaton 11 órakor a főzőverseny a Fő utcán elkezdődik. Információnk szerint néhány csapat lemondta a részvételt, de a többség fakanalat ragad, hogy finom ételekkel nyűgözze le a zsűrit, valamint a látogatókat.

Fellép a Zenevonat és az Irie Maffia is

Az eddig ismert program szerint pénteken az Erzsébet téren 17 órakor a No Sugar együttes lép fel, őket 20 órától az LGT sztárjaival felálló Zenevonat szuperkoncert követi, majd a Crazy Little Queen Tribute Band ad koncertet. Szombaton 18 órakor a Soulwave együttes után 21 órakor az Irie Maffia adja a talpalávalót. Érdemes maradni mindkét nap késő este is a téren, hiszen az éjszakában neves lemezlovasok állnak a lemezjátszók mögé.