Mint írták: ugyan a klasszikus nyárnak hamarosan vége, érdemes tudni, hogy a következő napok nagy melegében a kémények belső hőmérséklete továbbra is hidegebb, mint a külső hőmérséklet. Ezért a beszorult hideg levegő pedig néhol nem engedi kiáramolni az égésterméket. Az úgynevezett „légdugó” jelenség miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid jöhet létre.

Felhívták a lakosság figyelmét arra is, hogy a szén-monoxid kialakulását minden olyan épületgépészeti megoldás elősegítheti, amely megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását. Ilyen lehet a páraelszívó, vagy éppen a manapság oly' divatos mobil klíma is. A megelőzés érdekében az új ablakokba szereltessenek be légbevezetőt, nem elegendő, ha néha kiszellőztetnek. Persze a legbiztosabb megoldást az állandó és automatikus légbevezetés jelenti. A nyílt lánggal működő vízmelegítőt évente legalább egyszer ellenőriztessék szakemberrel, átalakításnál pedig ne szüntessék meg a fürdőszobai szellőzőnyílásokat. Tartsák észben, hogy ha lassan is, de megérkezik az ősz, majd a tél is, így nem árt felkészülni arra az időszakra, amikor több időt töltenek a lakásaikban.

Még egyszer nyomatékosan felhívják a lakosság figyelmét: ha nincs otthon, mindenképpen szerezzenek be egy szén-monoxid-érzékelőt! A készülék időben, hangos, szinte zavaró hangjelzéssel jellel hívja fel a figyelmet akkor, amikor még cselekednek, vagyis kinyithatják az ablakokat, elhagyhatják a lakást és tárcsázhatják a 112-es segélyhívót, kérve a tűzoltók segítségét.

Fontos továbbá, hogy a kéményseprők a fűtési szezonon kívüli is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kémények ellenőrzését. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő rövidebb.