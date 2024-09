Rajputaszban, Punjubban, Kashmírban, Hyderabadban, Madrasban és más helyeken. Soha nem fogom elfelejteni a hindu nők sarkain csilingelő csengettyűket, ahogy sétáltak vissza a forrástól, sem azokat a millió fekete gyémánt szemeket, amik Indiában bámultak rám.” Örökre eljegyezték magukat Indiával, művészi kalandvágyuk azonban nem hagyott alább. 1935-ben Kínát érintve Japánba utaztak. Már Indiában számos kiállításuk nyílt, de Tokióban is tárlatot rendeztek műveikből. Itt jelent meg az a Mystic India című kötet, amely méltatta munkásságukat, előszavát nem más, mint Mahatma Gandhi és Rabindranáth Tagore jegyezte. A nagykanizsai festőnők világhírűvé váltak, 1938-ban a Hawaii szigeteken keresztül jutottak el az USA-ba, bejárták a nagyvárosokat: San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago következett. 1938 októberében már Angliában nyílt kiállításuk, itt rövid időre magyar családjukkal is találkoztak, majd visszatértek szeretett világukba, Indiába. A II. világháború idején – ellenséges ország állampolgáraként – angol fogolytáborba kerültek, Nepálba. Legtermékenyebb éveiket az ezt követő időszakban egy himalájai, nyugodt hajlékban, Nainitálban töltötték.

Sass Brunner Erzsébet 1950-ben hunyt el, lánya ezt követően gyűjteményes kiállítást rendezett tiszteletére. Brunner Erzsébet nem hagyott fel az utazó életmóddal, 1955-ben két éves zarándokútra indult, meglátogatva a híres thaiföldi, nepáli, ceyloni kegyhelyeket. Elkötelezett segítője lett a tibeti menekülteknek, majd 1959-ben – első európaiként – megfestette a Dalai Láma portréját is. De minden elnyomást, diktatúrát elítélt, így az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc mellett is kiállt. Ezért a magyar kultúrpolitika hosszú ideig nem is akart tudomást venni a Brunnerek indiai sikertörténetéről. Brunner Erzsébet 2001-ben hunyt el Delhiben.

Magyarországon a két festőnő életművét az 1970-es évek végén kezdték felfedezni, az 1980-as évektől számos kiállításuk nyílt meg szülőhazájukban is. Az anya inkább tájképeket, csendéleteket alkotott. Lányánál több portrét, életképet láthatunk. Mindkettejük művészetét az indiai vallásosság és a buddhizmus szelleme hatotta át. Számos képet hagytak az utókorra, melyből sokat a nagykanizsai Thury György Múzeum, néhányat pedig a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum őriz. A többi alkotás indiai művészeti múzeumok és – elsősorban a magyarországi vonatkozásúak – magángyűjtők tulajdonában található meg. A férjről és édesapáról, aki szintén kiváló festtőművész volt is illik néhány szót ejteni: Sass Brunner Ferenc (1882-1963) miután családja külföldre távozott Sümegen élt és alkotott. Művei szintén a nagykanizsai múzeumban láthatók.