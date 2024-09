Ezekért a haditettekért, mint a Magyar Királyi Honvédség 11. tagjának, a Magyar Arany Vitézségi Érmet adományozták részére. Ez akkoriban komoly elismerést jelentett, hiszen mindössze negyven magyar katona érdemelte ki a második világháború hat éve alatt.

– Felvételt nyert a Vitézi Rend tagjai közé, az ünnepélyes eskütételt Munkácson tartották 1942 őszén – szemezgetett tovább kutatásaiból András. – Ez idő tájt változtatta meg vezetéknevét Patakyra. A háború poklában azért történt egy örömteli esemény is, hiszen 1944. november 15-én Aranyodon – ma Zalaszentgrót városrésze – feleségül vette Varga Máriát, akivel élete végéig boldog házasságban éltek. A párnak később két gyermeke született, egy leány és egy fiú. Mint egy magasrangú katonai kitüntetés birtokosa és mint a Vitézi Rend tagja komoly tiszteletnek és társadalmi megbecsültségnek örvendett Zalaszentgróton, azonban ez sajnálatos módon nem tartott sokáig.

Pataky Dezső - 1942. június 4. - Munkács Fotó: Pataky család

Az amatőr történelemkutató hozzátette: 1945. május 9-én a mai Ausztria területén esett szovjet hadifogságába. Három év raboskodás után, végül 1948 nyarán térhetett csak haza Voronyezsből. Nem fogadták tárt karokkal: hazatérése után koholt vádak alapján rögtön letartóztatták, amelyet követően hosszú ideig börtönben kellett sínylődnie. Ezután 1950. január 3-án helyezték szabadlábra, miután minden ellene felhozott vádat ejtettek. Dacára annak, hogy ártatlanul börtönözték be, semmiféle kárpótlásban nem részesült az elszenvedett sérelmekért.

– Szabadulását követően mezőgazdasági munkákból tartotta el családját, később pedig visszatért eredeti szakmájához és kőművesként dolgozott – mesélt tovább. – Kiemelkedő katonai múltjának okán még ekkor is komoly tiszteletnek örvendett, ezért az 1956-os forradalom során őt választották meg a járási nemzetőrség parancsnokának. Természetesen emiatt is eljárást indítottak ellene, de idővel a Megyei Járásbíróság minden vádpont alól felmentette. Ezután már békésebb évek következtek Pataky Dezső életében. A dolgos hétköznapok után szabadidejét a családjával töltötte, de szívesen foglalkozott szőlőműveléssel és borkészítéssel is. Egykori bajtársaival is tartotta a kapcsolatot, hiszen olyan kötelék fűzte össze őket, amely a háború poklában, a csataterek tüzében kovácsolódott. Végül 1985. november 16-án hunyt el, a zalaszentgróti temetőben kísérték utolsó útjára. Sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság "A" kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította, így örökös védettséget élvezett. Ebbe a virtuális sírkertbe a magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak sírjai tartoznak. Túlzás nélkül kijelenthető: joggal lehet büszke minden zalaszentgróti és Zala vármegyei polgár vitéz Pataky Dezső törzsőrmesterre.