A kiállításnak szerdán két külön megnyitó ünnepséget is tartottak, az elsőt a délután folyamán, erre az iskola tanulóit várták, majd este az intézménytől független, elsősorban felnőtt érdeklődők számára is bemutatták a képeket és az alkotót. A szeptember 27-ig megtekinthető tárlathoz egy gyerekeknek meghirdetett fejtörő játék is tartozik: minden egyes fotóhoz kapcsolódik egy-egy találós kérdés, amelyek helyes megválaszolásával egyes kiállított képek nyerhetőek el. A vetélkedő célja, hogy a gyermekek érdeklődését még inkább felkeltsék a madarak világa iránt.