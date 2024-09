A Nébih és a MATE közös programjával létrejött a Nemzeti talajtani adatbázis. Az itt elérhető információk segítségével mind a gazdálkodók, mind a közigazgatási szervek – plusz anyagi, vagy adminisztratív teher nélkül – valamennyi, a talajvédelemhez és a tápanyag-utánpótláshoz kapcsolódó feladatukat végre tudják hajtani, tájékoztatott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az új laborközpont számos vizsgálat elvégzésére alkalmas

Forrás: MATE

A fejlesztés révén a talajvizsgálati eredmények geokódoltan összegyűjtve is elérhetők, megkönnyítve ezzel az adatszolgáltatást. A létrejött adatbázis folyamatosan bővül, ami lehetőséget ad a hatósági eljárásokban kulcsszerepet játszó talajinformációs rendszer bővítésére, illetve részletgazdag talajtérképek létrehozására.

A projekt részeként létrejött egy országos szintű úgynevezett talajspektrális könyvtár, s erre az adatbázisra építve, talajtulajdonság-becslő szolgáltatást is kidolgozott a Nébih és a MATE.

Az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium által biztosított fejlesztéseknek köszönhetően a korszerűsített analitikai háttérrel többek között pontosabban és gyorsabban meghatározhatók a szilárd biomassza alapú minták energetikai tulajdonságai, beleértve az elemi összetételt, a hamutartalmat, az égéshőt, a fűtőértéket és a nedvességtartalmat, sorolta a Nébih közleménye.

Emellett elkészült egy emissziós mobil laboratórium is, amely kifejezetten a tüzelőberendezések vizsgálatára szolgál, s helyszíni mérési lehetőségeket biztosít. A projekt a növényvédő gépek vizsgálati lehetőségének korszerűsítését is lehetővé teszi. Utóbbi fejlesztés magában foglalja például az elemzett szántóföldi területek kibővítését is.

A projektben az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. segítette a Nébih és a MATE munkáját. A fejlesztéshez a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal Nemzeti Laboratórium-programja 1 milliárd 215 millió forint támogatást biztosított.