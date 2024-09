A Fáklya Művelődési Ház földszinti nagytermében megtartott rendezvényen elsőként a házigazda intézmény igazgatója, Dömők József köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta: Pusztai Ferencnek ez már a negyedik kötete, amit 15 éves kutatómunka előzött meg. Dr. Száraz Csilla, a nagykanizsai Thúry György Múzeum igazgatója egyrészt a néprajzzal és településtörténettel egyaránt foglalkozó kiadvány tartalmát ismertette, de szólt a helytörténet-kutatás jelentőségéről és az abban részt vevő személyek munkájának fontosságáról is. A szerző ezt követően vetített előadás során több tucatnyi olyan fotót mutatott be az érdeklődőknek, amelyek a kötetben is szerepelnek. A kiadványra a későbbiekben bővebben visszatérünk.