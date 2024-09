Erről Farkas Szilárd, Letenye polgármestere tájékoztatta lapunkat, aki elmondta: felajánlotta a zalai város segítségét az osztrák partnereknek, de azt egyelőre köszönettel visszautasították, mert nincs olyan teendő, ahol szükség lenne további emberi erőre a védekezési munkálatokban.

- Nemcsak Prinzersdorf polgármesterével, de városunk díszpolgárával, az ugyancsak ott élő Johann Exner úrral is folyamatosan tartom a kapcsolatot – mondta érdeklődésünkre Farkas Szilárd. – Bár a víz lakott területekre is betört, de már visszavonulóban van, a legutóbbi telefonbeszélgetésünk során Exner úr arról tájékoztatott, hogy a központi rész újra vízmentes. Most egy újabb árhullámra várnak, illetve az a kérdés, hogy mit fog okozni az olvadó hó. Mi készen állunk arra, hogy egy kisebb csapattal az osztrák partnereink segítségére siessünk. Ha ezt kérik tőlünk, megszervezzük a mentőegységet.

Farkas Szilárd kérdésünkre azt is elmondta: Prinzersdorf Alsó-Ausztria tartományban, Sankt Pölten közelében, egy festői völgyben helyezkedik el. Két patak is van a település közelében, a Pielach és a Mühlbach, a jelenlegi árvizet előbbi okozta.