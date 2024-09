Izgalmasan alakult a nyári vendégforgalom, nőtt a Lenti Termálfürdő forgalma is az elmúlt évhez képest.

Balról Nagy Ferenc, Erdő Mária és Kozics Ferenc a nyári melegben és a hűvösebb időben is szívesen tölti az időt a Lenti Termálfürdőn

Fotó: Korosa Titanilla

A tavalyihoz képest nőtt a Lenti Termálfürdő forgalma

- A tavalyihoz képest 20 százalékos látogatószám növekedést könyvelhettünk el a nyári szezonban a fürdőn – mondta Csurilla Zsuzsanna ügyvezető igazgató. - A vendégkör nagy részét a magyar családok és a nyugdíjasok tették ki, azonban a HelloSlovenia és HelloCroatia kedvezményünknek köszönhetően a szomszédos országokból is szép számmal érkeztek a fürdőzők. A legnagyobb rendezvényünk idén a beach nyitó volt, ahol a környékbeli települések és iskolák mérték össze rátermettségüket. Minden nap a színes programokkal készültünk, a kicsiket izgalmas vízikalandok és kreatív foglalkozások várták A strandok éjszakáján hosszabbított nyitvatartással kedveskedtünk a vendégeinknek, az augusztus 20-i hosszú hétvégén pedig népi játszótérrel és számos gyermekprogrammal készültünk. Az őszi szezonra és a télre is izgalmas ajánlatokkal várjuk minden kedves úszni, felfrissülni és gyógyulni vágyó vendégünket.

Mindig maradandó élményekkel térnek haza

A felfrissülést és a gyógyulást is megerősítették a Lenti Termálfürdő és a Thermal Hotel Balance törzsvendégei, a veszprémi Nagy Ferenc, Erdő Mária és Kozics Ferenc. Immár nyolc éve, a szálloda megnyitása óta járnak vissza Lentibe.

- Annak idején az interneten találtam meg a szállodát, előtte Harkányba jártunk – mondta Nagy Ferenc. - Eljöttünk és nagyon megtetszett a hotel, a fürdő, a város és a környék is, csupa zöld minden errefelé. Aztán megtapasztaltuk, hogy nagyon jól főznek, a személyzet is nagyon kedves és a tisztaságra sem lehet panasz. A termálfürdő is kedvünkre való, a beach medence vize nagyon kellemes a forróságban és a nagy területen mindig lehet árnyékos helyet találni.

Az is kiderült, hogy néhány éve a Boney M. koncerten is itt voltak, szelfit is készítettek Liz Mitchell-el, de utaztak a kisvasúton és az orchideafarmot is meglátogatták Dobronakon. Úgyhogy maradandó élmények sokaság gyűjtötték már össze Lentiben.