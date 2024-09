A nagykanizsai tábor 1939. szeptember második felében kezdte meg működését, főként a helyi nagyobb üzemek, a Franck kávégyár és a kefegyár területén, s oda végül mintegy

háromezer fő érkezett, többségükben katona, de voltak polgári személyek is. Utóbbiak jellemzően a katonák családtagjai voltak, de érkeztek egyéb civil menekültek is.

Keszthely környékén 1940-ben létesítettek tábort, amikor az ország másik részén elhelyezett lengyeleket ide irányították át. Ekkor 4 – 500 fő érkezett, jobbára magasabb rangú tisztviselők, értelmiségiek és katonatisztek, valamint a családtagjaik. Ez valójában nem is tábor volt, hanem községenként magánlakásokba vagy üresen álló üdülőkbe költöztették őket, s az ellátásukért az állam pénzt fizetett. Itt is sokan laktak magánszemélyek házaiban vagy egyéb középületekben, nemcsak a városban, hanem néhány környező faluban, például Rigácson és Nemesbükön. Ugyanekkor érkeztek Zalaszentgrót és Zalaszántó térségébe is lengyelek. A tisztek szállását Zalaszentgróton a Korona Szállóban, Zalabéren a Guttmann kastélyban, valamint magánházakban oldották meg.

A menekült lengyelek nagyon gyorsan próbáltak beilleszkedni a helyi életviszonyok közé. Akik tudtak munkát vállaltak, a gyermekek pedig iskolába jártak. Nagykanizsán már 1939 októberében megindult a lengyel elemi iskolai oktatás, amelyik helyet kapott az egyik helyi iskola épületében, s 25-30 kisdiák tanult itt. Még ennél is többen jártak a keszthelyi elemi iskolába, ahol szintén elkezdődött a tanítás. 1940-ben Nagykanizsán, igaz kis létszámmal, de lengyel középiskola, gimnázium is megkezdte a működését, ahova 20-25 diák járt. Nagyon sok kulturális programot szerveztek, volt zenekaruk és színjátszó csoportjuk is. A katolikus templomokban lengyel nyelvű misét és imádságokat is tartottak egy lengyelül beszélő helyi piarista szerzetes révén.

Mindez természetesen a német kormány folyamatos tiltakozása dacára valósult meg, a Teleki-kormány minden esetben diplomatikusan elhárította a német követeléseket. Külön kormánybiztost is kirendeltek a feladatra, Antall József – a későbbi magyar miniszterelnök édesapja – személyében, ő felügyelte a lengyel menekültek ügyeit.