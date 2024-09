Erről pénteken tartott közös sajtótájékoztatót a szervező egyesület elnöke, dr. Lajkó Mihály, valamint a programnak helyet adó Mindenki Háza vezetője, Pintér-Tuboly Kinga. A II. Miklósfai Lekvármustra időpontja október 12., szombat lesz.

Dr. Lajkó Mihály és Pintér-Tuboly Kinga a II. Miklósfai Lekvármustra sajtótájékoztatóján Fotó: Gyuricza Ferenc

Az elmúlt év sikere

Dr. Lajkó Mihály emlékeztetett rá: a versenyt a Miklósfai dr. Kotnyek István Kertbarát Körrel közösen azért szervezték meg az elmúlt évben, hogy a kertbarát körhöz tartozó hölgyek számára is tudjanak programot kínálni. Meglepetésükre a hölgyek mellett számos férfi nevező is volt, illetve a korosztályt tekintve is egészen vegyes volt a résztvevők köre, a lekvárfőzésben nagy tapasztalattal rendelkező, idősebb háziasszonyok mellett az egészen fiatalokig szinte minden generáció képviseltette magát. Az elmúlt évi versenyre 86 minta érkezett, ami országosan is kiemelkedő érdeklődésnek számít.

Két kategória

- Az elmúlt évi eredmények egyértelműen a folytatásra ösztönöztek bennünket – tette hozzá dr. Lajkó Mihály. – Az idei versenyt is két kategóriában hirdettük meg, a hagyományos gyümölcsből készült lekvárok mellett a különleges, ízesített kevert lekvárokat is várjuk. A zsűrizés szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Mindenki Házában, az eredményhirdetést várhatóak 17.30 órakor tartjuk ugyanott.

Kísérőprogramok

Pintér-Tuboly Kinga mindezt azzal egészítette ki, hogy a miklosfa.hu weboldalon már megnyitották az előzetes online regisztrációra a felületet, de jelentkezni a helyszínen is lehet a versenyre. A mintákat a Lekvármustrát megelőző napon, pénteken 17 és 19 óra között, vagy a verseny napján, délelőtt 9 órától adhatják le az érdeklődők. Az II. Miklósfai Lekvármustra kísérőprogramjai közt lesznek színpadi bemutatók – ezen főleg helyi csoportok, az óvodások, iskolások, a Szirének énekegyüttes, a Szikrák néptáncegyüttes és az Árvácska dalkör működnek közre –, emellett kézműves vásárral, kézműves foglalkozásokkal, illetve sült gesztenye és sütőtök kóstolásának lehetőségével várják az érdeklődőket, de természetesen lekvárok kóstolására is lesz lehetőség.