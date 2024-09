A Látópont Hálózat célja, hogy olyan településeket, közösségi színtereket, közművelődési intézményeket és civil szervezeteket kapcsoljon össze, ahol a közösségi jó gyakorlatok megismerhetők és eltanulhatók. Kehidakustányban a látóút a Deák Ferenc Emlékházban vette kezdetét, ahol Lázár István polgármester köszöntője után Sándorné Kovács Nikolett, a Tegyünk Együtt Kehidakustányért Egyesület elnöke mutatta be az egyesület egyik kiemelt programját, a jótékonysági utcabált. A kezdeményezés a közösségi összefogás és adománygyűjtés erejét használja fel egy előre meghatározott nemes cél támogatására. Ezt követően Kutnyák Márió Ferenc, a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület elnöke ismertette a szervezet tevékenységét, melynek fókuszában a fiatal generáció közösségépítésének támogatása és motiválása áll az együttműködés és az összefogás szellemében.

A Haza bölcse, Zala büszkesége című állandó kiállítást Gergely János mutatta be a látogatóknak. A Látópont cím hozzájárul ahhoz, hogy Kehidakustány értékei még szélesebb körben ismertté válhassanak

Fotó: ZH

Haza bölcse, Zala büszkesége

A látogatók a Haza bölcse, Zala büszkesége című állandó kiállítást is megtekinthették, ahol Gergely János szakmai igazgató kalauzolta végig őket. A kiállítás nemcsak bemutatja Deák Ferenc életművét, de interaktív élményt is nyújt: az érdeklődők élő társasjáték keretében mélyíthették el ismereteiket, majd megízlelhették a helyi gasztronómiai különlegességeket, mint a „Deák-könnyét” vagy a Deák-kuglófot. A programok a térség történelmi, kulturális és gasztronómiai értékeit egyaránt kiemelték, bemutatva a település sokszínűségét.

Az esemény ebéddel folytatódott a Kehida Termálban, majd a tájházba látogattak a résztvevők, ahol Gellért Erzsébet tartott tárlatvezetést, ő a település hagyományőrző rendezvényeit és a népművészeti értékeket mutatta be.

Itt van a Zala-völgye legnagyobb bejárható gyógynövénykertje

A Hagyományőrző Mariska Udvarban megrendezett programokon szinte minden népművészeti ág képviselteti magát, az alkotói és előadói népművészetet egyaránt felvonultatva. A néptánc, népzene és népi kézművesség mellett a látogatók helyi és környékbeli termékeket is megismerhetnek, megkóstolhatnak, és akár vásárolhatnak is. S itt található a Zala-völgye legnagyobb bejárható gyógynövénykertje, ahol a résztvevők nemcsak megismerhetik, de meg is kóstolhatják a különféle gyógynövényeket.