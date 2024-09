A dödölle vélhetően azért tudott népszerűvé válni a magyar népi gasztronómiában, mert laktató étel, s viszonylag olcsón elkészíthető. A nincstelen néprétegek számára mindkét tényező fontos szerepet játszott. Ott, ahol nem volt miből ételt vásárolni, s nem jutott hús az asztalra, nagy becsben tartották az alapanyagként szinte csak lisztet, burgonyát és zsírt, no meg némi hagymát és sót kívánó dödöllét, amely aztán tartósan telítette el a korgó gyomrot. Az, hogy ráadásul ízletes is, annak idején nem sok szerepet játszott. Ma nem azért kerül ritkábban az asztalra, mert ebben bármi változás állt volna be, a körülmények lettek mások. Nem szakítunk időt a főzésre, a dödölle elkészítése viszont kifejezetten időigényes tevékenység.