A PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ A épületében (Landorhegyi út 33.) található a PTE Zalaegerszegi Kollégiuma, ahol 100 férőhely áll a hallgatók rendelkezésére, míg a Pannon Egyetem Gaspa Kollégiumában a 63 férőhelyet bérel a pécsi egyetem.

A hallgatók igényei alapján minden évben feltöltik a teljes férőhelyszámot, mivel a PTE saját és bérelt férőhelyein az elmúlt években már túljelentkezés mutatkozik, ezért a kollégiumi jogviszonyt nem kapott hallgatók a Gaspa Kollégiumban bérelhetnek további férőhelyeket.

A város kínálatát is felkeresik a kollégium lakói

A kollégiumi élet kiválónak mondható, a hallgatók számos programon vehetnek részt: röplabda bajnokság, gólya-avató, halloween party, egyetemi napok, bográcsozás színesíti a hallgatók életét. Ezeken felül a hallgatók a város adta szórakozási, kikapcsolódási, sport és kulturális lehetőségeket is kihasználják, jelezte a sajtóreferens. A lakhatást igénybe vevő diákok vigyáznak a kollégium állagára, hiszen ez az ő érdekük is, hogy megfelelő körülmények között lakhassanak a továbbiakban is. A campus kollégiumi emeletein is folyamatos a karbantartás, és a szükségszerű, akut felújítások is minden esetben megtörténnek, tájékoztatott Kottász Gergely, hozzátéve, a campus teljes területén, így a kollégiumban is nagy teljesítményű egyetemi wifi-hálózat működik, ahol mind az online oktatás,tanulás, mind az internetes kommunikáció feltételeit biztosítja az egyetem.

Saját tárgyak a kollégium szobáiban

A hallgatók általában saját ágyneműt és konyhai eszközöket visznek be a kollégiumba, ami a hosszútávú lakhatásukat kényelmesebbé teszi. A kollégium is tud biztosítani mind ágyneműt, ágynemű huzatot, de a hallgatók általában a sajátjukat használják, a konyhákban hűtési és főzési lehetőség áll rendelkezésükre.

Ketten egy szobában

A PTE ETK Képzési Központ épületében található PTE Zalaegerszegi Kollégiumában 3×2 ágyas lakóblokkok vizesblokkal, 2×2 ágyas lakóblokkok vizesblokkal, 3 ágyas szobák folyosó végi vizesblokkal, közös konyhákkal állnak a hallgatók rendelkezésére, míg a Gaspa Kollégiumban 2×2 ágyas lakóblokkok, vizesblokkal, konyhával szolgálják a hallgatók kényelmét.