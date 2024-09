Álló Barnabás ugyanis 2008 óta jár horgászni a zalai tóhoz, ám a bojlis találkozóra most neveztek be második alkalommal. Mint mondja, a győzelmük a szerencsének is köszönhető, ugyanis a sorsoláskor olyan helyet húztak, amely különösen gazdag nagyobb méretű pontyokban.

- Ennek ellenére siralmasan indult a verseny, az első nap nem is fogtunk semmit – mondja Szögi Dóra Gréta. – Aztán beindult, folyamatosan jöttek a halak, volt olyan éjszaka, amikor a párom nem is aludt, annyi volt a kapás. A verseny során minden időjárási körülményből kaptunk valamennyit, rendesen megküzdöttünk az elemekkel. Izzadtunk a nappali melegben, fáztunk az éjszakai hidegben, s kaptunk esőt, szelet is. Utóbbi néha olyan erősen fújt, hogy szinte letaszított a stégről. A legrosszabb a pénteki pangás volt, akkor alig jöttek a halak.

Szögi Dóra Gréta és Álló Barnabás a verseny legnagyobb halával

Forrás: Borostyán Horgász Egyesület

Álló Barnabás szerint Zalalövőn élmény horgászni, hiszen a Borostyán-tó bővelkedik kapitális méretű pontyokban. A verseny 120 órás időtartama alatt összesen 23 halat tudtak mérlegelni – ennek a mennyiségnek körülbelül a kétharmadát fogta ő –, de akadtak további kapásaik is, amiket nem sikerült fogásra váltani. A fiatal horgász azt mondja, volt olyan hal, ami azonnal szakította a szereléket, ahogy a kapásjelző riasztását követően hozzányúlt a bothoz, az akár bőven húsz kilogramm feletti is lehetett.

A Ghost Carp Hunters horgászai nemcsak összteljesítményükkel, vagyis az említett 23 hallal, 238,8 kilogrammal nyerték meg a versenyt, de a legnagyobb hal, egy 15,85 kilogramm tömegű ponty is övék volt.

Pék Ferenc, a szervező Borostyán Horgász Egyesület elnöke szerint jól sikerült versenyen vannak túl. A résztvevők csapatok többsége visszatérő vendég náluk, mindössze három új csapat érkezett. A versenyzők Zalából, Vas, Somogy, Veszprém, Baranya és Pest vármegyékből neveztek. A 120 óra alatt összesen 119 értékelhető, azaz öt kilogramm feletti egyedi tömegű halat mérlegeltek, ezek együttes tömege meghaladta az 1114 kilogrammot. Hal nélkül egyetlen csapat maradt.