Ezek közé tartozott a No zenekar első albuma, amely az egyik legnagyobb hazai ritkaságnak számít, ezért szinte „aranyáron” cserél gazdát a gyűjtök között. Az egykori EDDA gitáros Slamovits István zenekarának első nagylemeze viszonylag kis példányszámban jelent meg, ezért is keresik oly’ sokan ezt a kiadványt. A zalaegerszegi börzén emellett a szokottnál sokkal gazdagabb kínálat mutatkozott Deep Purple albumokból, továbbá japán nyomású hanglemezek sokaságából is válogathattak most az érdeklődők.

- Arra számítottunk, hogy a nyári szünetet követően nagyobb lesz az érdekélődés a börze iránt, de még kevesen voltunk, úgy tűnik az őszelő nem kedvez annyira a zenehallgatásnak, még jó az idő, az emberek esténként sem húzódnak vissza a lakásaikba, hogy zenét hallgassanak – magyarázta Göncz Tamás főszervező. – Ez a résztvevők körén is megmutatkozott, jobbára azok a zenekedvelők jöttek el, akik a korábbi börzéinken is állandó vendégeknek számítottak. A kínálat azonban jóval gazdagabb volt, az említett albumok mellett rengeteg zenei DVD-t, illetve a szokásosnál több CD-t is hoztak magukkal a gyűjtők, hogy azok gazdát cseréljenek.

Göncz Tamás hozzátette: ugyan a fizikai hanghordozók iránti kereslet egyre inkább növekvőben van, de a zenehallhatás valamelyest szezonális tevékenység is. Nyaranta inkább koncertekre, fesztiválokra járnak a zenekedvelők, az, hogy visszahúzódjanak a szobáikba, s feltegyenek a lejátszóra egy bakelit vagy vinyl albumot, inkább az őszi-téli estékre jellemző.

- A börze rendszeres résztvevőivel ezért is döntöttünk úgy, hogy decemberben dupla napot tartunk, azaz közvetlenül karácsony előtt szombaton és vasárnap is várjuk majd a gyűjtőket – sorolta tovább. – Addig azonban lesz még két további alkalom is, legközelebb október 19-én, majd novemberben is összejövünk, hogy beszélgessünk egy jót a kedvenc előadónkról.