A balatoni táj már a 19. században is alkalmasnak bizonyult a szőlőtermesztésre. A badacsonyi, csobánci, hegyesdi, halápi, szigligeti, tihanyi, füredi, vörösberényi, keszthelyi, alsó- és felsőörsi hegyoldalak agyagos-bazaltos talaja a római és a kelta korban is híres szőlőtermő vidéknek számított. Somogyban Kőröshegytől egészen Boglárig a 19. században kitűnő borokkal dicsekedhettek a szőlővel foglalkozó jobbágyok. A balatoni szüretek örömteli hangulatát örökítette meg több művében a neves és nőügyeiről is híres irodalmár, Kisfaludy Sándor is.

A költő egy ilyen szüret alkalmával ismerkedett meg későbbi feleségével, Szegedy Rózával, akinek barokk présházában készítették a gyógyító nedűt: a badacsonyi ürmöst. A badacsonyi, kővágóörsi ürmös sűrű állagú, olajos, aranysárga színű, nagy cukortartalmú, ürömfűvel ízesített, kesernyés-fűszeres ízű, frissítő ital, amelyet gyógyszerként ajánlottak a vendégeknek. Az ürmös, valamint a mustméz, a szőlőméz a cukor elterjedéséig és olcsóbbá válásáig édesítő, népi gyógyászati szerként fogyasztott élelmiszer volt.

Különösen érdekes esemény, elfoglaltság és ünnep is volt egyszersmind a szüret. A szőlőt a leányok, asszonyok szüretelték késsel, kusztorával, kacorral, majd a férfiak puttonnyal vitték a présházakba. Komoly szertartásnak számítottak ezek az események. A nyitott kádakba öntött szőlőt sulyokkal „mustolták”, majd taposókádba merték. Egy szűrőkosáron keresztül a mustot a sajtárba folyatták, végül hordóba töltötték. Némelyütt már szőlőprést is használtak: az édes levet kisajtolták a szőlőszemekből, s így csak a törköly maradt. A törkölyt is hasznosították, főként a parasztemberek. Az egyszer kipréselt szőlőre ugyanis vizet öntöttek, majd újból préselték. Így nyerték az erősen vizes állagú, kevés szesztartalmú „lőrét”, amelyet a mezőgazdasági munkák – aratás, kapálás, szüret – során frissítő italként fogyasztottak. Főztek törkölyből és gyümölcsből pálinkát is, kukullóval.

1879-től igen nehéz időszak köszöntött a helybéli gazdákra. A filoxéravész ugyanis rövid idő alatt tönkretette az évtizedes, kemény munkával kialakított ültetvényeket. A vész elsőként az északi-parton, Meszes-györök – ma Balatongyörök – szőleiben ütötte fel fejét. Hiába rendeltek