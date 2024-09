Idill a parton

Fotó: Győrffy István

A szemközti tó hullámai elmossák a partot. A további pusztulást próbáljuk megakadályozni, kővel erősítjük meg a partot – mutatja a kövezett partot a horgász egyesület részéről Koncz Árpád, akivel közelebbről is megismerkedünk.

Öreg fa maradványa gombákkal

Fotó: Győrffy István

Megtudjuk, hogy ezen a területen három tó is található. A mintegy 150 hektáros Nagy-tavat - ami magántulajdon, az ön kormányzat annak idején eladta.

A falu temploma a tóról, a kis szigetek a szárazság miatt keletkeztek

Fotó: Győrffy István

Az Északi-, illetve a Déli- tavat, amelyeket Kistavak-ként emlegetnek a Pölöskei Horgászok Egyesülete kezeli, amely 1996-ban alakult, s most, legalább 150 tagja van.

A két tó közötti elválasztó sáv, ha sok az eső, ennek mélyebb területei is víz alá kerülnek

Fotó: Győrffy István

Rendszeresen tartanak horgászversenyeket, nyáron éjjel nappal lehet itt pecázni.

-A szárazság miatt alakutak ki a szigetek a tavakon? – kérdezzük Árpádot.

Tükröződés a tiszta vízben

Fotó: Győrffy István

- Igen. A hosszú szárazság miatt jelent meg egy-két sziget, amik eltűnnek majd, amikor megjönnek az esősebb hónapok. Sőt, a két tó közötti részen, ahol a pihenőházak állnak, a mélyebb területeken is megjelenik a víz, ha sok az eső – válaszolja.

Romantikus partszakaszok

Fotó: Győrffy István

A tó egyébként is változó víz mélységű, két méter és hat méter között váltakozik a tavak vize. Vannak itt fás növényzettel borított szigetek, sekélyebb mocsaras területek, sőt, bennhagyott, kiszáradt fák is jellemzik Pölöske vízi világát.

Nádasok és fűzek

Fotó: Győrffy István

Kiderül, Pölöskének már a középkorban ismertek voltak a természetes vizei, hévizei. Ezekben dúsan találhatók voltak teknősbékák és halak. A ránk maradt írások szerint, a pálos szerzeteseknek egy mesterséges halastava is volt, melynek körvonalai a kolostor romjai körül ma is láthatóak.

A távolban őrt álló gém

Fotó: Győrffy István

A ferencesek évkönyveiben találkozhatunk először a mocsarak lecsapolásával, a mélyebb területek kitisztításával, hogy húzóhálók, varsák kivetésével állandó jellegűvé tegyék a zsákmányolást, s ez ne csak idényjellegű legyen. Az első céltudatos mocsárlecsapolásra 1694-ben került sor.

Az elhunyt horgásztársak emlékoszlopa

Fotó: Győrffy István

A két kisebb tóban nagyjából azonos fajok élnek, azzal a kivétellel, hogy az Északi-tó inkább csukás, a Déli-tó pedig süllős. Az Északi-tóban rengeteg az amur, ezek akár 20 kilósak is lehetnek, pontyot is foghatnak, 10 kilósat is a szerencsések, de akad dévérkeszeg, arany-, és ezüstkárász, compó, és sügér is. A Déli-tóban rengeteg a süllő, de van dévérkeszeg, ponty, sügér, akad amur is és néhány csukát is zsákmányolhatnak a horgászok.