A szakemberek megfogalmazása szerint a kortárs bántalmazás hosszan tartó, szándékos károkozás, megfélemlítés, verbális, érzelmi és fizikai bántás. Döbbenetes szakmai meglátás, miszerint az erőszak a bántalmazó saját frusztrációjáról szól, de ennek a frusztrációnak semmi köze nincs az áldozathoz. A szeptemberi iskolakezdés éppen ezeknek a megfélemlített gyermekeknek borzasztó, felelte legutóbbi podcast adásunkban Pesti Tímea pszichológus.

Pesti Tímea pszichológus arra kér mindenkit, hogy figyeljen a jelekre. Fotó: Mozsár Eszter

- Vannak gyermekek, akik boldogan találkoztak újra társaikkal, tanáraikkal. Vannak azonban olyanok, akik a legszívesebben elkerülnék az intézményt. Nem csoda, hiszen kortárs bántalmazás áldozatai ők. Akiket csúfolnak, kirekesztenek vagy éppen fizikailag bántanak. Merem remélni, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik ugyanabba a bántalmazó közegbe kerülnek vissza. Ha valaki újra ilyen helyzetbe kerül, az nagy fokban visszavetheti személyiségének az alakulását, az érését, érettségét, fejlődését. Ez lehet, hogy később, felnőtt korában is problémát okoz, mert éppen olyan szituációba kerül, olyan hatás éri, ami a gyermekkori kortárs bántalmazásra emlékezteti – felelte a szakember.

A kortárs bántalmazás jele a romló összteljesítmény

A pszichológus megerősítette, nem szabad szőnyeg alá söpörni az iskolai zaklatás témát, hiszen minél előbb segítséget kell nyújtani az érintetteknek, mind az elszenvedőnek, mind a bántalmazónak, szükség szerint családjaiknak is. És ne gondoljuk azt, hogy itt Zalában nem szekálják egymást a gyerekek. Természetesen vannak jelei annak, ha egy fiatal viselkedése megváltozik, jelezte Pesti Tímea.

- Az nem annyira kirívó, hogy egyik tantárgyból romlik a jegy, sokkal inkább az általánosságban vett romló összteljesítmény lehet jele a bántalmazásnak. Nézzük a gyerek kommunikációját, azt, hogy milyen helyzetekből vonja ki magát, miért következhetett be változás. A szülő és a pedagógus részéről is nagy kontrollt igényel, ám ezt a kamaszok nem tekintik komfortosnak. Ilyenkor a felnőtt a kamasz barátaival is próbáljon olyan kapcsolatot kialakítani, amiből – a kellő önállóság biztosítása mellett - „nyomon követheti” a gyermekét. Reméljük, hogy idővel megnyílik így a gyermekünk. A szülőnek, tanárnak fokozatosan kell építeni a bizalmat. Felnőttként nem cikizzük, szidjuk, verjük, megszégyenítjük, áruljuk el másoknak vagy poénkodunk a „baján”, kis titkain – tanácsolta a szakember. - A gyereknek meg kell tanítani azt, hogy mit nem tehet meg a másik személy vele. Ismerje a „bugyi szabályt”, tudjon és merjen NEM-et mondani, védekezni, illetve tudjon segítséget kérni azonnal. A testi bántalmazást könnyebb észrevenni, mondhatnánk, ám a kiközösítést és a szóbeli bántalmazást, zaklatást már nehezebb nyomon követni. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a gyermek ne szégyelljen segítséget kérni önmaga és a társa számára. Ezt minél előbb tanulja meg és értse, hogy mennyire fontos. Az a jó, ha a gyermek körüli kortárs közeg figyelmes és támogató, illetve van olyan felnőtt körülötte, akiben maradéktalanul megbízhat.