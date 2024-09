Miért érdemes minél korábban elkezdeni?

- A hallás képessége már igen korán, a terhesség 30. hetében kialakul. Az első értelmes szavakat másfél-kétéves korban ejtik ki. Négyéves korra kialakul az összefüggő beszéd. Az iskolaérettség pedig akkorra tehető, amikor a beszélt nyelvet olyan biztonsággal birtokoljuk, hogy arra alapozva már megkezdődhet az írás tanítása. Van két olyan kritikus időszak (biológiai sorompó), amely döntően meghatározza, meddig lehet megtanulni az anyanyelvet, ezek az idegennyelv-tanulásban is szerepet játszanak. Az első sorompó 6-7 éves korra tehető. Akkor tudunk csak egy nyelvet anyanyelvi szinten elsajátítani, ha 6-7 éves kor előtt már elkezdődik ennek elsajátítása. A második sorompó 10-13 éves korra tehető. Ha eddig nem ér valakit megfelelő nyelvi inger, soha nem fogja életkorának megfelelően birtokolni a nyelvet.

A szakemberek a korai nyelvtanulás több előnyét is megállapították már

A szakember szerint a nyelvtanítást akár egyből a születés után érdemes lehet elkezdeni, ugyanis a fonémák észlelése már lezárulhat kétévesen vagy akár még korábban is.

- Vannak persze ellenérvek is, például, hogy késlelteti a nyelvtanulás az anyanyelvi fejlődést – folytatta. - De nem fogja, mert a gyermek nem fog később beszélni, ha egy másik nyelvet is hall a beszédfejlődése során. Vagy, hogy tanuljon meg először az anyanyelvén, ám az egyik nyelven megtanult szavak nem szorítják ki a másik nyelv szavait. Nem okoz tanulási zavarokat, nem megterhelő a babáknak sem a második nyelv, hiszen a gyerekek a tartalomra koncentrálnak, a szavakat nem közvetlenül tanulják, hanem az adott helyzetekből hámozzák ki a jelentésüket. Nekik teljesen természetes, hogy nem értik mindig teljesen a körülöttük lévőket és egy tárgynak több neve is lehet. Kezdetben valóban előfordulhat, hogy a gyermek összekeveri a nyelveket, de ez csak ideiglenes állapot.