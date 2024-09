Könyvtárteremmel bővült a Pannon Egyetem kanizsai kampusza, aminek köszönhetően a hallgatók könnyebben és gyorsabban férhetnek hozzá a szakirodalomhoz, a korábbi szakdolgozatokhoz, de szépirodalmi műveket is kikölcsönözhetnek. A hétfői avatáson Gerencsérné dr. Berta Renáta, az intézmény megbízott főigazgatója elmondta: a kanizsai kampusz folyamatosan fejlődik, nemcsak a választható szakok tekintetében, hanem a hallgatók komfortérzetét, sportolási és szórakozási lehetőségeit is próbálják kiszélesíteni. Ennek egyik mérföldköve a most kialakított könyvtár is.

A kanizsai kampusz könyvtára széles körű szakirodalommal és online tartalommal rendelkezik

Fotó: Pásztor András

A fejlesztést üdvözölte dr. Abonyi János rektor is, aki úgy fogalmazott: izgalmas átalakuláson megy keresztül a felsőoktatás, hiszen miközben egyre nagyobb lehetőségek mutatkoznak a távoktatásban, a személyes jelenlétet kivánó tudás megszerzését is preferálják a hallgatók.

- Az elkövetkezendő időszakban nagyon komoly fejlesztések várnak a Pannon Egyetemre, melyekből a jövőre 25 éves kanizsai kampusz is számos előnyt érvényesíthet - hangsúlyozta a rektor.

Az avatáson részt vett Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója is, aki felidézte, hogy már a kezdetektől szoros együttműködés alakult ki a két intézmény között, ami számos közös projektben öltött testet. Így például az egyetem kanizsai oktatói fejlesztették azt a digitális lexikont, ami nagykar néven található az interneten, de a városi könyvtár adott helyet egyetemi báloknak és a méltán híres Kocamuri program egyik állomásának is.

A kanizsai kampusz könyvtárát Urbán Katalin, a Pannon Egyetem Könyvtár- és Tudásközpontjának főigazgatója mutatta be. Mint mondta: a hallgatók minden olyan szolgáltatást megkapnak Kanizsán, mint a veszprémi egyetemi könyvtárban, hiszen rengeteg online és digitalizált tartalommal rendelkezik a bibliotéka. A kampusz könyvtárát, illetve a szolgáltatásokat a város lakossága is igénybe veheti évente 1600 forintos tagsági díj ellenében.