Monostori János zeneszerzőként a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház több darabjában is közreműködött. 2003-ban a Harisnyás Pippi mesejáték, egy évre rá az Óz, a nagy varázsló mesemusical, 2006-ban pedig a Kutyánszky Kázmér, a versíró kutya című darabokhoz írt zenét. 2007-ben hangszerelőként és zenei munkatársként működött közre a Keresztút című darabban, melynek zeneszerzője az ugyancsak zalaegerszegi származású, Kajos Roland, az Exkavátor zenekar egykori dobosa volt. 2008-ban a Griff Bábszínháztól kapott felkérést, hogy A piros esernyő című mesejátékhoz hangszerelje át Presser Gábor zenéjét. 2012-ben viszont már a Griff Bábszínház vezetősége is szerzői megbízással fordult felé, a Csipike, az Óriás Törpe című mesejátékhoz komponált zenét. Ugyanebben az évben készült el Az utolsó kockadobás című élményzenéje, míg 2021-ben a Csodaszarvas című rockoperában a zeneszerző Máriás Zsolt zenei munkatársaként dolgozott a Hevesi Sándor Színház megbízásából.

Zorán koncert a Balaton Színházban

Teljesen más élményt kínál, s így vélhetően más közönségréteget is szólít meg a hazai beatgeneráció egyik óriása, Sztevanovity Zorán szeptember 19-i keszthelyi fellépése. A magyar Leonard Cohenként is ismert gitáros-énekes a Balaton Színházban mutatja be aktuális programját.

Zorán a Balaton Színházba invitálja rajongóit Fotó: Gyuricza Ferenc

Az immár 82 éves Zorán pályafutásának korai időszakát a hazai beat-triumvirátushoz tartozó Metró határozta meg, ám azt már kevesen tudják a visszafogott eleganciáját sugárzó zenészről, hogy a hazai hard rock színtér egyik legelső formációja, a Balázs Fecóval, Radics Bélával is Som Lajossal működő Taurus is soraiban tudhatta őt, mint énekes-basszusgitárost. Ez persze amolyan kakukktojás Zorán karrierjében, hiszen ahogy a Metró, úgy az 1977-től megjelenő szólólemezeinek világa is egy sokkal zenészt mutat. Zorán stílusa bekategorizálhatatlan, annak kialakításában az előadón túl a zeneszerző Presser Gábornak, valamint a szövegíró testvérnek, Sztevanovity Dusánnak is meghatározó szerep jutott. Hármójuk neve ugyanakkor garancia is a minőségre, Zorán albumait, dalait kivétel nélkül olyan magas színvonal jellemzi, ami egyszerre biztosítja az egyediséget, a befogadhatóságot és a kivételes zenei élményt is. Az énekes-gitáros koncertjei – köszönhetően a nagyszerű zenésztársaknak is – pedig olyan hangulati hullámvasutat adnak a hallgatónak, amelyben az intimitás csendjétől kezdve a fanyar humoron át a felszabadult örömig számos állomást járhatunk végig.