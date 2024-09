A HDBH – mondhatni, immár hagyományosan – körbejárta a Balatont, emellett az ország számos távolabbi pontján is fellépett. Az egyik kiemelkedő koncert augusztus 19-én, a 29. Szoboszlói Dixieland Fesztiválon volt, amelyre immár harmadszor kapott meghívást a zalai zenészcsapat Hajdúszoboszlóra.

Koncert, a javából. A 29. Szoboszlói Dixieland Napokon kirobbanó sikert hozott a hévízi zenekar fellépése

Forrás: HDBH

Fantasztikus koncert Szoboszlón

– Túlzás nélkül mondhatom, óriási sikert arattunk hazánk egyik legrégebbi, legtradicionálisabb dixieland fesztiválján, amelyre a műfaj legjelentősebb képviselőit hívják meg – fogalmazott Babos Lajos, a zenekar vezetője. – Ez a tény szakmai munkánkat is dicséri.

Élmény, itthon

Egy nap múlva, a nemzeti ünnepen pedig hazai környezetben játszott a Happy Dixieland Band Hévíz, s ez a fellépés szenzációsra sikeredett, ünnepelte a nemzetközi publikum a zenekart, „így ez igazán nagy élményt jelentett számunkra”, fűzte hozzá a kiváló muzsikus.

Minapi emlék az idei zalaszentgróti Kultúrtivornyáról

Forrás: HDBH

Érték az állandóság

– A csapat évek óta állandó, nem volt változás idén sem. Persze, előfordul, hogy egy-egy koncertre „kisegítő” kolléga jön, volt erre példa az elmúlt hónapokban is, de tagjaink sorában nincs mozgás, úgy vélem, nagyon jó közösséget alkotunk – válaszolta kérdésünkre Babos Lajos.

Operettek is repertoáron

A zenekar vezetője arról is beszélt, a HDBH a szezonon kívüli időkben is rendszeres próbál, bővítve a repertoárt, amelyben hazai és nemzetközi örökzöld dallamok, régi filmslágerek, nosztalgikus melódiák és újabban operett feldolgozások is helyet kapnak, s utóbbit illetően a jövőben erősítenek is, ápolva a hungarikummá vált népszerű műfaj kiváló hagyományait.

Koncert, augusztus 20-án – hazai környezetben, fantasztikus hangulatban

Forrás: HDBH

Pisztrángtól újévig…

Így hát a folytatás sem lesz unalmas a zenekar számára. Szeptemberben találkozhat a Happy Dixieland Band Hévízzel a publikum például a tapolcai Pisztráng Fesztiválon is, közben pedig az elismert zenészek megkezdik a felkészülést az újévi gálakoncertre, amelynek a keszthelyi Balaton Színház ad otthont.