A rendezvényen részt vettek a nyugat-magyarországi Kolping-családok és lelkiségi csoportok. A délelőtti programban a résztvevők gyalogosan zarándokoltak el a Mária-fához, ahol Pete Polgár Máté rédicsi plébános celebrálta az ünnepi szentmisét. A rendezvény következő részében a városrészi kultúrháznál Horváth László polgármester köszöntötte a Kolping-családokat és a meghívott vendégeket.

A zarándokok útja a Mária-fához vezetett, ahol a szentmisét tartották Lentiszombathelyen

Fotó: Korosa Titanilla

A szervezők részéről Kovács András, a Lenti Szent Katalin Kolping Család titkára elmondta, hogy idén már a 19. családi napot tartották, ez a szám mutatja, hogy a résztvevők évről évre nagy lelkesedéssel jönnek és mindig vannak újak is, ez alkalommal a váci Kolping-család is elfogadta a meghívást. Mellettük Szombathelyről, Körmendről és Balatonföldvárról is megérkeztek a vendégek. A lenti szervezet legfontosabb eseménye a családi nap minden évben, a tagság is aktívan részt vesz a programban és örömteli, hogy fiatalok is csatlakoznak a lenti Kolping-család közösségéhez.

Pete Polgár Máté plébános a tábori szentmise különlegességéről szólt, melynek része a zarándoklat, mely mindig hozzátartozott a keresztény élethez.

Délután a hagyományos főzőversenyt is megtartották öt csapat részvételével, majd a Kolping-családok műsorai, előadásai színesítették a napot, amely agapéval zárult.