Nagy Antal kollégiumi referens lapunk érdeklődésére elmondta, 20 éve működik a volt Petőfi laktanya területén a nem zalaegerszegi hallgatók lakhatását biztosító intézmény, amelynek 37 férőhelyét az elmúlt évben szinte teljes körűen felújították.

A Pannon Egyetem hallgatója, Koppán Alexa a kollégium szobájában Fotó: Pezzetta Umberto

Kollégium felújítva

A felújítás során új bútorzatot kapott, javarészt kétágyas szobákhoz fürdőszoba is tartozik, egy fürdőhelyiségen 2-2 szoba osztozik, ahogy a mosógépen és hűtőszekrényen is. Szintenként külön tanulószobák és tűzhellyel, mikróval felszerelt konyhák állnak az egyetemisták rendelkezésére. A tanulási igényekhez igazodva éppen most szeptemberben újítják, bővítik az internet elérést biztosító WI-FI hálózatot, mivel nagyon sok eszközt használnak a tanulmányaikhoz a diákok. Az elektromos hálózat kitűnőnek mondható, a személyes elektronikus tárgyak (kávéfőző, vízforraló, telefonok, számítógépek) működtetése biztosított, csak hősugárzót nem lehet használni. A diákok paplant, párnát kapnak, de akár ágynemű huzatot is, ha igénylik. Ha akarnak, vihetnek komfortérzetet emelő tárgyakat is magukkal. A helyiségeket takarító személyzet tartja tisztán, még a szobákat is takarítják meghatározott időközönként. Ha esetleg párok szeretnének együtt lakni, arra is van mód a kétágyas szobákban, csak kérvényezniük kell.

A kollégium értékeire vigyáznak, szándékos rongálás nem nagyon fordul elő, ha mégis, természetesen kártérítéssel tartozik a házirendet megszegő.

Kollégium: közös élet közös programokkal

A kollégiumi élet színes és gazdag, a hallgatókból álló három fős Kollégiumi Intéző Bizottság havi rendszerességgel szervez gasztro esteket, palacsinta, lángos, fánk, és egyéb tájjellegű ételekkel a középpontban, de vannak borkóstolók, sportestek is, csocsó, ping-pong, biliárd, darts bajnokságokkal. Az ünnepi alkalmakra tematikus estekkel készülnek. A zöld kampusz területén lehet sütögetni, futni, tollas, focibajnokságot bonyolítani. Konditerem áll a kollégium lakóinak rendelkezésére, s mindezzel élnek is, mondta Nagy Antal.

A kollégiumi élet az együttműködésre, toleranciára, empátiára, kompromisszumra tanít. Az együttélési szabályok betartása, mások és a magunk igényeinek az összehangolása személyiséget fejleszt, ez afféle járulékos haszon, tette hozzá a kollégiumi referens. A hallgatók jellemzően a Dunántúlról érkeznek, de mindig van budapesti kollégista is.