Mint arról Gáspár Lívia, az intézmény vezetője és Végi Zsuzsanna, mentálhigiénés koordinátor beszámoltak, közel 100-an vettek részt a kiránduláson, a gondozási központ négy otthonának lakói, a csatlakozó hozzátartozók, valamint az idősotthon munkatársai.

Elmondták, hogy szeptember az Alzheimer-kór világhónapja, október pedig az idősek hónapja, több programot is szerveznek ezen apropóból, melyek indítása a kisvasutas utazás. Ezzel egyben szeretnék felhívni a figyelmet a demenciára, mely állapottal a gondozási központ lakói közül is többen küzdenek.

A dízelmozdonyra kihelyezték a Kolping-otthon zászlaját is, hogy aki látja, az tudja, hogy az idősek is képesek minőségi életet élni.

Gáspár Lívia hozzátette, hogy most első alkalommal szervezték meg a kisvasutas kirándulást, bár tervezték korábban is, de a Covid19-járvány közbeszólt. Most Csömödérig utaztak, ahol pikniket tartottak, majd visszautaztak Lentibe a résztvevők a kellemes ősz eleji időben. Jövő héten pedig kerti partit szerveznek a gondozottaknak.