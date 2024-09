A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság zalai kirendeltségének igazgatósága és - az általuk fenntartott - Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye három gondozási színtere volt lapunk partnere abban, hogy a zalai gyermekvédelemben dolgozók munkáját megmutassuk olvasóinknak.

Kedden a zalaegerszegi gyermekotthonban, szerdán a Lentiben működő lakásotthonban készült riportot olvashatták, ezúttal a nagykanizsai Űrhajós Gyermekotthon munkatárasaival beszélgetünk.

Űrhajós Gyermekotthon Nagykanizsán

Az egészségügyi pályáról érkezett Barti Melinda a nagykanizsai gyermekotthonba, ahol 1992-ben kezdett, az akkor még csecsemőotthonként működő intézményben, melynek 2021 óta a vezetője. Korábban tapasztalatot szerzett a lakásotthoni ellátásban is, munka mellett szerzett szociális munkás képesítést, családgondozóként is dolgozott, közben két gyermeke is született. A motivációja az elesett sorsú gyerekek életének egyengetése, az empátiát a családjából hozza. A családtagjai az egészségügyben, a férje a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozik. Szereti, ha visszajönnek régi neveltjei, s azt mondják "Melinda néni, igaza volt..." Melinda a kompromisszumokat keresi, gyakran mediál, az ajtaja mindenki előtt nyitva van.

Baba-mama csoport - kiskorú lányok gyermekeikkel

A kanizsai intézmény két normál csoportja mellett baba-mama és speciális ellátási szükségletű csoport is működik, ez utóbbiban szerhasználó, bűnelkövető, pszichés, mentális gondokkal küzdő fiatalok élnek, kiknek neveléséhez célzott képzést is el kell végezni az ott dolgozóknak. A baba-mama csoportban tíz férőhelyen olyan anyukák laknak csecsemőjükkel együtt, akik nevelésbe vett kiskorúként szültek. Változó, hogy meddig maradhatnak ebben az óvó-védő közegben. Sajnos egyre több lányanya van a rendszerben, akinek a gyermeke is nevelésbe kerül, így több férőhelyre van szükség számukra.

A baba-mama csoport vezető nevelője, Novákné Tóth Gabriella tanárként kezdte a pályáját, majd a nagykanizsai - közismerten nehéz terepet jelentő - Bajza utca 2.-be, a GYIVI-be került. Dolgozott fogyatékos ellátásban, javítóintézetben, öt éve horgonyzott le a gyerekotthonban.