Kisvasutas utazás az időseknek Lentiben

Kisvasutas utazást szervezett a gondozottaknak, hozzátartozók és a munkatársaknak a Kolping Gondozási Központ a közelmúltban. Mint arról Gáspár Lívia, az intézmény vezetője és Végi Zsuzsanna, mentálhigiénés koordinátor beszámoltak, közel százan vettek részt a kiránduláson, a gondozási központ négy otthonának lakói, a csatlakozó hozzátartozók, valamint az idősotthon munkatársai. Most első alkalommal szervezték meg a kisvasutas kirándulást, bár tervezték korábban is, de a Covid19-járvány közbeszólt. Most Csömödérig utaztak, ahol pikniket tartottak, majd visszautaztak Lentibe a résztvevők a kellemes ősz eleji időben. Jövő héten pedig kerti partit szerveznek a gondozottaknak.

Kibe szerelmes a költő? – Nyáry Krisztián irodalomtörténész előadása a VMK-ban

Szeptember 24-én, kedden este Nyáry Krisztián könyvkiadó, író, irodalomtörténész volt a zalaegerszegi Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ vendége, aki a Tudományos Stand Up Estek sorozatban az "Így szerettek ők" című előadásával érkezett. Nyáry Krisztián 2012 elején kezdte publikálni a közösségi médiában a magyar írók és művészek szerelemi életéről szóló képes etűdjeit, amivel nagy népszerűségre tett szert. A bejegyzésekből mára több mint tizenötezer olvasót vonzó kulturális ismeretterjesztő sorozat lett. A szerző célja, hogy a tankönyvi életrajzok papírmasé figurái helyett a valós, izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsolati történetek felidézésével szerethető, hús-vér embereket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a művek olvasásához. Az előadás 18 éven felüli közönségnek szólt.

A világ selymekre festve a Göcseji Tudásközpontban

A selyemfestés varázslatos világa címmel nyílt kiállítás Zalaegerszegen, a Göcseji Tudásközpontban hétvégén. Az intézmény legújabb tárlatán a Budaörsön élő Kovács Zsóka selyemfestő mutatkozik be, a színes és elbűvölő alkotásokat október 9-ig tekinthetik meg. Kovács Zsóka az inspirációt a körülötte lévő világ szépségeiből, a természeti csodákból, az évszakok szemet gyönyörködtető színeiből, a fények változásaiból meríti. Emellett ihletet ad számára a zene és a vers is. A modern festmények mellett a japán textilművészeti technikát, a Shiborit műveli, valamint merész fekete-fehér, Zentangle sálakat is készít. Munkáival többször szerepelt a Mesterségek Ünnepén, a Várkert Bazár, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Iparművészeti Múzeum Kortárs iparművészeti vásárain.