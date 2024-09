Kitaláltam, hogy a futás mellé kell még valamilyen sport, és hirtelen ötlettől vezérelve, de annál nagyobb elszántsággal, előfizettem egy online HIIT (high intensity interval training, azaz magas intenzitású intervallum edzés) csomagra. Az ötletem megvalósításához társat is találtam, élénken él az emlékezetemben, ahogy a hevenyészett tetőtéri „edzőtermünkben” hajnalonta utánozzuk a szigorú edző kőkemény mozdulatait – kis rózsaszín kézisúlyzóval (ami azóta már az irodám sokakat megmosolyogtató dísze) és a négykilós kettlebellel.

Szerintem gyorsan fejlődtünk, megvan az a pillanat is, amikor lelkesen pakolom fel a sportáruházban a 6, majd a 12 és a 20 kilós gírját. A barátnőm kérdezte is a napokban: „Szerinted akkoriban szabályosan csináltuk a gyakorlatokat?” Nos, fogalmam sincs, ami biztos, hogy meg nem sérültünk, és edzés közben mindig igazi gírjenkának (erős ember) éreztük magunkat. Ma már szakember felügyelete alatt „lóbálom” a súlyt (akit kezdetben a kettlebell „feltalálója” után Pávelnek hívtunk a háta mögött), de ez az illúzió mit sem változott...