A napokban az ország azon része is megismerkedett a profi és az amatőr sportban, sőt az amerikai tengerészgyalogságnál is használt, egyébként orosz találmánnyal, aki sportberkekben nem túl járatos. Amint a Blikk hírül adta: a miniszterelnök heti négy-öt alkalommal 16 és 24 kilós kettlebellel edz, a vasgolyókat viszi magával külföldi útjaira is. A lap tudósítása szerint a kötcsei pikniken már látható is volt alakján a változás.

Hajmási János testnevelő tanárt, a zalaegerszegi HagymaGym személyi edzőjét kértük, mutassa be az eszközt és annak használatát.

Hajmási János a kettlebell helyes használatát tanítja Hérics Biankának

Fotó: Pezzetta Umberto

– A kettlebell könnyen hozzáférhető, egyszerű, de sokoldalú edzéseszköz, népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy számos sportág, például az olimpiai súlyemelés, az atlétikai dobások előkészítő, rávezető gyakorlatrendszerében is helyet kap, de a funkcionális köredzésekbe ugyancsak előszeretettel építjük be – bocsátja előre a szakember. – A kettlebelles edzés abban különbözik a klasszikus erőfejlesztő-testépítő gépeken végzett gyakorlatoktól, hogy a működésbe vont izomcsoportok nem fix mozgáspályán, izoláltan, azaz elkülönülten, hanem egymással összhangban, egymást segítve, kölcsönhatásban, integráltan működnek. Jól fejleszthető vele az erő, a robbanékonyság, az állóképesség és a mozgáskoordináció, miközben izmot is építünk. Egyszerre képes aerob és anaerob hatást kifejteni az edzés során.

A törzs stabilitása – kritérium és eredmény is

Különlegességét az adja, hogy az egykezes súlyzóktól eltérően a kettlebellt nem a tengelyénél, hanem messze a középponttól, a súly tetején levő fülnél fogjuk, így mozgatása közben folyamatosan figyelni kell nemcsak a gyakorlat pontos kivitelezésére, hanem a helyes tartásra is, ami állandó koordinációt, koncentrációt és extra erőkifejtést igényel. „Cserébe” megdolgoztatja a gerinc környéki mélyizmokat, a mély hátizmokat, a has és a csípő izmait, ez erős és stabil törzset eredményez, ami minden erő alapja, s közben fejleszti még a fogáserőt, erősíti az alkart is.

– A kettlebellel végzett gyakorlatok nagyon jók a gerinc körüli tartóizmok erősítésére, a tartáshibák és a különböző, akár az ülő életmódból fakadó gerincproblémák korrigálására, de prevenciós jelleggel is lehet alkalmazni a módszert – sorolja Hajmási János. – Én önmagában nem használom, szerintem az a leghatékonyabb, ha a funkcionális köredzésben egy állomásként szerepel a kettlebell.