Apja megdöbbentő halála radikálisan változtatta meg Dezső fia életét. Az addig könnyelmű, felelőtlen fiatalember soha nem felejtette el édesapja erőfeszítéseit. Talán ezért válhatott a magyar művészeti élet egyik legnagyobb alakjává, emberi, erkölcsi példaképévé: „Nem mindig tudatosan, de szándéktalan ragaszkodással, újra meg újra neki kívántam méltó emléket állítani” – írta emlékirataiban. S hogy egész életében ő volt számára a példa, bizonyítja az apja halálának 50. évfordulójára írt megrázó erejű verse, az „Emlékezés apámra”.

Keresztury-gyerekek a szülőház udvarán (jobb oldalon sapkában Keresztury Dezső)

Forrás: MNL Zala Vármegyei Levéltára

Keresztury Dezső 14 éves koráig élt Zalaegerszegen. Nem hosszú idő egy gazdag életút alatt – mégis az itt átélt élmények egész életre „az ifjúság fényes földjévé” tették számára a várost. „Nem csak testem szülőhelye volt – vallotta később –, hanem neveltetésem, ha tetszik: műveltségem alapvetője is. Egész életem során odakapcsolódtam.” Megmaradt benne a kisvárosi hajnalok lüktető ébredése, rohanások az olajpadló szagú elemi iskolába, majd a város büszkeségébe, a főgimnáziumba, amely előtt csodálatos vadgesztenyesor emelkedett. S a volt megyeháza előtti tér – ahol a Deák-szobor előtt golyózott barátaival, s óhatatlanul megfertőződött a történelmi emlékekkel, hiszen tudta, hogy a téren siettek hajdan a haza védelmére Zrínyi Miklós katonái, később pedig a közügyek szolgálatában Festetics György, Kisfaludy Sándor, Deák Ferenc és Csány László. S azt is, hogy a zalai emberek ezt sosem feledték el. Megmaradt benne a határjárók emléke, a bámészkodás a felvonuló huszárok seregén, s a csavargások élménye az egész főutcát betöltő országos vásárok sátrai között, a hadifogolytábor, a menekültek fogadása, s elevenen élt a diákcsínyek emléke is, a testvéreivel alapított „pipaklub”, a késő estig tartó mozielőadásokról való „hazasettenkedés” – hiszen a diáknak utcán járni hét óra után nem volt szabad. Jól ismerte a belvárost, hiszen otthonától 2-3 percre volt a megyeháza, a templom, apja munkahelye, a mozi, az elemi és középiskola. De jól ismerte a település távolabbi pontjait is. Nagybátyja az olai városrészben a család régi birtokán gazdálkodott, nagyapja pedig ebben az időben már lányánál, Kaszaházán lakott zsúpfedeles nagy parasztportában. Csavargásai közepette velük is kapcsolatot tartott. A legkülönbözőbb társadalmi rétegű emberekkel találkozott. Természetesen ismerte apja értelmiségi barátait is. Nyitottságát, közvetlenségét élete végéig megőrizte. „Szerettem a várost – emlékezett –, de igazán szabadnak és boldognak mindig a falakon kívül éreztem magam. A „hegyen”, ahogy felénk a domboldalakra telepített szőlőskerteket nevezték, az Alsóerdőn, a csácsi, bozsoki lankákon, a Váliczka partján, meg a kövesítő forrásnál, ahová apám néha magával vitt, vagy ahová elcsavarogtam.” Otthonának tekintette a Jánka-hegyi mintagazdaságot, ahová a tanév végén a család mindig kiköltözött, s őszig ott lakott. „Ez volt számomra az Éden. Ott ismertem meg az állatokat, a növényeket, mindent, ami fontos lett később az életemben.” Itt tanulta meg a földművelés és kertészkedés ősi fortélyait – amelyhez aztán mind költészetében, mind pedig a mindennapi életben haláláig hű maradt. Boldog gyermekkora élményeiből merített erőt a megpróbáltatások éveiben.