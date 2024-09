A Zalai Tekergők ugyancsak szívesen használják a zalaegerszegi bicikliutakat. Remélik, hamarosan a teskándi kerékpárúton át indulhatnak a göcseji túrákra

A sportolók a kerékpárutakon jutnak el terepre

A GreenZone-ZKSE sportolói, edzői ugyancsak örülnek a fejlesztéseknek. Igaz, ők terepen gyakorolnak és versenyeznek, ám az edzésekre a városon át vezet az út.

- Gyakran közlekedünk a Zala-völgyi kerékpárúton és a környező településeken is – tájékoztatott Horváth Szabolcs utánpótlás edző. - Bevallom, örülnénk egy kaszaházi-andráshidai összeköttetésnek is, ott ugyanis alig van kereszteződés, ami edzés szempontjából számunkra előnyös. Megjegyzem, akár rollerrel, akár kerékpárral közlekedem, vannak számunkra is veszélyesebb helyek, például a Köztársaság úton a kapubejáróknál kell nagyon figyelnünk az autósokra. Mindent összevetve, edzések után a nagytemplomnál szétválva mindenki hamar és biztonságosan tekerhet haza.

Zalaegerszegen több mint száz éve használják a biciklit

Érdekesség, hogy Zalaegerszeg valóban kerékpáros település, 1895-ben jött létre az első egyesület. Másrészt az utóbbi években valóban figyelnek a döntéshozók arra, hogy tehermentesítsék a belvárost. Az önkormányzat célja, hogy bekapcsolódjon az országos, idővel pedig a nemzetközi kerékpárút-hálózatba. Ezek a beruházások pedig egyfelől a fenntartható fejlődés és az élhető város jegyében zajlanak. 2019 óta egyébként több mint 20 kilométer kerékpározható szakaszt építettek vagy alakítottak ki.