Minderről Stropka Józsefné, a település polgármestere beszélt lapunknak. Elmondta: a nedves falak miatt a kápolna régi vakolatán egyre több helyen jelentkeztek hibák, ezért az önkormányzat által felkért szakértők javaslata alapján kívül-belül leverték azt, s helyére új, úgynevezett szárító vakolat került. A felújítás során elvégezték a külső-belső festést is, így újra teljes pompájában látható az épület.

A megújult alsószemenyei kápolna

Fotó: Gyuricza Ferenc

Szakrális épületek

- A kápolna egyházi tulajdonban van, ám önkormányzatunk korábban is nyújtott anyagi támogatást a településen található szakrális épületek, emlékhelyek felújításához, hiszen azok jelentős mértékben hozzájárulnak a településképhez – mondta a polgármester. – Az alsószemenyei kápolna helyreállítási munkálatai egymillió forintba kerültek.

A kápolna rövid története

A Muraszemenyén található Szent Bertalan-templom mellett a község mindhárom településrészén áll kápolna is. Gálhidi Sándor plébános kérdésünkre úgy fogalmazott: ezek fontos szerepet töltöttek be a helyi közösségek hitéletében. A Táncsics és Pataki utca kereszteződésében emelt, haranglábszerű alsószemenyei kápolnát – amely államalapító Szent István királyunk nevét viseli – 1937-ben építették. Legutóbbi renoválására 2010-ben került sor, akkor az épület tetősisakja is teljesen megújult. Gálhidi Sándor azt is elmondta: az alsószemenyei kápolnánál évente egy alkalommal, Szent István királyunk ünnepén, azaz augusztus 20-án tartanak istentiszteletet.

A kőkeresztet is helyreállítják

Muraszemenye községben egy másik szakrális emlék helyreállítása is folyamatban van, a temetőben található törött kőkeresztet újítják fel, ugyancsak az önkormányzat megbízásából.