Prof. dr. Betlehem József egyetemi tanár, általános stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes a PTE jelenlegi stratégiáját mutatta be a jubileumi ülésen. Prof. dr. Boncz Imre egyetemi tanár, stratégiai elnökhelyettes a PTE Klinikai Központ Duna-Dráva-Zala térségében zajló betegellátási szakmai együttműködéseket ismertette. A tavaly 100 éves Belgyógyászati Klinika 1974-ben alapított két külső tanszéket az akkor még Zala Megyei Kórházban, a gasztroenterológiait dr. Gasztonyi Beáta egyetemi magántanár vezetésével, a kardiológiait pedig dr. Lupkovics Géza címzetes egyetemi docens irányításával. Erről prof. dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár, klinikaigazgató beszélt előadásában. Kiemelte, hogy a zalaegerszegi oktatókórházuknak is az egyik fő feladata a klinikai gyakorlati oktatás, amellyel nagy segítséget nyújtanak a Pécsi Tudományegyetemnek.

A jubileumi ülésen elöl balról prof. dr. Tóth Kálmán, prof. dr. Boncz Imre, prof. dr. Betlehem József, dr. Császár Gabriella, a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központjának igazgatója és dr. Lupkovics Géza PhD

Fotó: Antal Lívia

A jubileumi ülésen a kórházban megvalósult fejlesztések is szóba kerültek

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház évente 300 ezer fekvőbeteget lát el, ismertette dr. med. Habil Gasztonyi Beáta PhD. A kórház főigazgatója az erősségek közé sorolta, hogy intézményükben valósult meg elsőként az országban a 24 órás behívós katéteres ügyelet, országosan is elismert a perinatális intenzív centrum és a Dunántúl egyetlen neurorehabilitációs központja. A fejlesztéseket ismertetve többek között szóba hozta, hogy egynapos sebészetet hoztak létre félmilliárd forintból, a szívsebészeti tanszékre két korszerű diagnosztikai eszközt szereztek be az Innovációs és Technológiai Minisztérium 89 millió forintos támogatásából. Köszönetét fejezte ki a PTE-nek, hogy 40 millió forint értékű műtőasztallal is segítették a traumatológiai osztály működését.

Rezidensi program szerint oktatják a fiatal orvosokat

Az oktatókórházi tevékenységükről elmondta, hogy a jól felszerelt skill laborjukban nem csak a medikusok oktatását végzik. A rezidensek száma évről évre nő, 2023-ban 18 rezidens állt munkába. Dr. Watti Rézán szívsebészszakorvos által kidolgozott rezidensi program szerint zajlik az oktatás, amelynek a fiatal orvosok megtartása is a célja, emelte ki a főigazgató.