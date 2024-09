A vasúttársaság által kiadott közleményből az is kiderül, hogy az elmúlt években sikeresen lezárta a projekt előkészítését: elkészültek a kivitelezéséhez szükséges tanulmányok, tervdokumentációk, emellett a vasúttársaság megszerezte a megvalósításhoz szükséges, jogerős engedélyeket is. Rövidesen a kivitelezés is megkezdődhet, az ehhez szükséges forrásokat uniós támogatás felhasználásával biztosítja a vasúttársaság. A kivitelezési munkák várhatóan 2025-ben indulhatnak meg, a deltavágány a tervek szerint 2027-re készülhet el.