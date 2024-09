- Letenye felé a 80-as és 83-as kilométer között aszfaltozási munkák miatt a külső sávot lezárták, a belső sávon pedig 60 km/órás sebességkorlátozást vezettek be.

- A 112-es kilométernél fekvő Zamárdi csomópontban új munka kezdődött, ezért a csomópontot ugyancsak mindkét irányban lezárták, ott sem felhajtani sem lehajtani nem lehet. A Nagykanizsa felé autózók már előbb, a 105-ös kilométernél, a Siófok Centrumnál tudnak lehajtani a Balaton partra, a Budapest irányába tartók pedig a 114-es kilométernél, a Balatonendréd csomópontnál tudnak letérni a pályáról a 7-es főút felé.

- Új terelést építenek ki délutánig Balatonszárszó térségében. A 124-es és a 130-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárják. A főváros felé tartókat átterelik a szemközti oldal belső sávjára, a határ felé a külső és a leállósáv használható. A lezárás érinti a Balatonőszöd és a Balatonszárszó csomópontokat is.

- Balatonbogláron és Fonyódon, a 142-es és a 152-es kilométer között a Letenye felé vezető oldalt újítják fel. Az ellenkező oldalon irányonként egy sávon halad a forgalom. A 145-ös kilométernél az Ordacsehi, és a 150-es kilométernél a Fonyód csomópont le- és felhajtóágát is lezárták Letenye felé. A Budapest felől érkezőknek lehajtani a Balatonboglár csomópontban lehet, felhajtani a Balatonfenyves csomópontban érdemes.

- Sávoly térségében a 176-os és a 185-ös kilométer között a határ felé vezető sávokon dolgoznak. A Letenye felé tartó forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Budapest felé a külső és a leállósáv használható. A Letenye felé vezető oldalon, a 185-ös jelű Szegerdői pihenő sem vehető igénybe. A határ felé vezető oldalon a Sávolyi pihenő le és felhajtóága sem használható.

- Eszteregnye térségében, a 222-es és 213-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. A munka kapcsán a 219-es jelű Eszteregnye / Sormás csomópontot és a 215-ös jelű Sormási pihenőt is lezárták Budapest irányában.