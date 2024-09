A megnyitón Pozonec-Csoma Veronika intézményvezető hívta fel a figyelmet az ilyen és ehhez hasonló rendezvények jelentőségére, ahol a fogyatékkal élők megmutathatják, mit tudnak, mire képesek és milyen tehetségesek.



Horváth László polgármester köszöntött

Fotó: Korosa Titanilla

Köszöntötte a résztvevőket Horváth László, Lenti polgármestere is, aki kiemelte: e rendezvények célja, hogy a sérült emberek közelebb kerüljenek a társadalom többi tagjához. Hangsúlyozta, a lenti Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ és fenntartója, munkatársai is azért fáradoznak, hogy a fogyatékkal élőket segítsék. A lenti szervezet tagjai a város életébe és a közösségi programokba is bekapcsolódnak.

A polgármester után Fülepi Henrietta, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet szociális igazgató-helyettese is megosztotta gondolatait a résztvevőkkel.

A rendezvényre ez alkalommal 19 intézmény regisztrált, köztük helyiek, de érkeztek Zalából több településről és a vármegyén kívülről is, s 11 helyről műsorral is készültek. A kulturális programban zenés, táncos, valamint prózai produkciókat, színdarabokat is láthatott a szép számú közönség a városi művelődési központban.

A műsort követően ebédre várták a résztvevőket, akik a későbbiekben kézműves foglalkozáson, ügyességi játékokban vehettek részt, s zenés szórakozás, ismerkedés is szerepelt a programban.