Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor e nap üzenetét úgy foglalta össze: „Isten mindig velünk van”.

– Az ő segítségére, erejére minden időben számíthatunk. Nem kell mást tennünk, mint odamenni hozzá az imádságban, és hittel kérni tőle az erőt, a segítséget – a tanuláshoz is. S ez esetben nem marad el a győzelem, vagyis Isten áldása, ami megnyilvánul majd a tanév során a jó jegyekben, a bizonyítványban, és abban is, ahogy a hittan útján haladunk előre, egyre inkább erősödve – mondta a tiszteletes.

Ebéd előtt, majd azt követően is a beszélgetéseké volt a főszerep

Fotó: Péter B. Árpád

Kiemelte: óvodáskortól a gimnázium végéig okítják a gyermekeket, hogy a hit útján, az élet igaz ösvényén járjanak.

– Istentől megtanuljuk, hogy tudjunk különbséget tenni jó és rossz között, persze, az előbbit, az igaz emberséget választva, s ennek jegyében váljunk felnőttekké, beépítve az életünkbe az Úr útmutatását. Ez pedig a hittan által lehetséges – hangsúlyozta Péntekné Vizkelety Márta.

Ebben a tanévben az óvodákban 13 gyermeket írattak be református hittanra, s ez a szám még gyarapodhat, hiszen csak a napokban tartják meg a szülői értekezletet. A két iskolában – a hévíziben és az alsópáhokiban – 37 fiatallal foglalkoznak, s mellettük van három konfirmandus és 10 ifjúsági korú gyülekezeti tag, vagyis összesen több mint hatvan 18 év alatti gyermek kapcsolódik a református közösséghez.

A fiatalokat játékok várták ezen a napon a templom mellett

Fotó: Péter B. Árpád

Ezúttal is Kotora Pál, a hévízi gyülekezet presbitere volt az istentiszteletet követő szeretetvendégség fő szervezője, mozgatórugója, aki szerint ezzel is követik Jézus útmutatását, hiszen már az ősgyülekezetben is tartottak agapét az istentiszteletek után.

– Meghívták az ott lévők egymást, főleg azért, hogy együtt lehessenek, beszélgethessenek, szeretetben elmondják egymásnak a gondolataikat. Ezt a hagyományt folytatjuk, s megbeszéljük a tanévre vonatkozó terveinket is. A fő cél azonban az, hogy jól érezzük magunkat, persze leginkább Isten dicsőségére – szögezte le a presbiter, gyermek-hitoktató.

A sertéscombpörkölt nagy sikert aratott a hívek körében

Fotó: Péter B. Árpád

Kotora Pál elmondta, már az előttünk álló vasárnap elkezdődnek a gyermek-istentiszteletek, amelyekre ezúttal is nagy szeretettel készülnek. E hittanévben is lesznek kiemelt alkalmak, ilyen például a Mikulás, a karácsony, s persze a sor folytatódik, egészen a nyár kezdetéig.